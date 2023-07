„Îți dau de leșini”: Un bărbat din Alba a amenințat un polițist local și a blocat circulația pentru că i-a legitimat iubita

Patru străzi din satul Asinip, comuna Lopadea Nouă vor fi asfaltate. Licitația relansată în SEAP

Mai multe străzi aflate în satul Asinip din comuna Lopadea Nouă vor fi asfaltate și modernizate. Primăria Lopadea Nouă a relansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o nouă licitație pentru modernizarea unor străzi în localitatea Asinip.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 3.753.247,17 lei, fără TVA.

Proiectul urmărește modernizarea a patru străzi din localitatea Asinip, în lungime totală de 1.523 m.

Este vorba despre strada A1 in lungime de 516 m, strada A3 in lungime 300 m, strada A6 in lungime 557 m si strada A8 in lungime 150 m. Accesul pe străzi se poate realiza prin intermediul drumului comunal DC 16 Lopadea Nouă – Asinip. Proiecul este finantat prin programul ANGHEL SALIGNY.

Durata contractului este de 12 luni de la data atribuirii contractului, a emiterii ordinelor de incepere a serviciilor