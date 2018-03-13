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IȘJ: Rezultatele olimpiadei de științe socio-umane, faza județeană, în Alba și elevii calificați la faza națională

Adăugat de Ziarul Unirea în 13.03.2018.
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Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele finale ale olimpiadei de științe socio-umane, faza județeană, în Alba, care a avut loc în 10 martie la Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia.

S-au calificat la etapa națională ce se va desfășura la Iași, în perioada 2-6 aprilie 2018, elevii aflați pe primele locuri la educație civică și cultură civică, din școala primară și gimnazială, dar și liceeni aflați pe primul loc la disciplinele logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie și filosofie.

Rezultate LICEU

Nr.crt    Numele si prenumele   Unitatea Scolara              Disciplina             Nota

1             OARGA RAREŞ   COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR            Logică şi Argumentare  9.8

2             ENESCU ANA-MARIA     COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR            Logică şi Argumentare  9.2

3             RADU MARIUS-FLORIN COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR            Logică şi Argumentare  9.2

4             TĂNASE TEODORA-GABRIELA    COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR            Logică şi Argumentare  9.05

5             BOGDAN ALINA-GEORGIANA     COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR            Logică şi Argumentare  8

6             ANDRICI DIANA COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEȘ    Logică şi Argumentare  8

7             RADU DENISA    COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEȘ    Logică şi Argumentare  7.05

8             NEAG NARCIS-IONATAN              COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR            Logică şi Argumentare  6

9             ȘTEFAN IOANA COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEȘ    Logică şi Argumentare  5.5

10            CIORTEA CRISTIAN GABRIEL      LICEUL TEORETIC TEIUȘ Logică şi Argumentare  5.05

11           MELENTE RUBEN SAMUEL           LICEUL TEORETIC TEIUȘ Logică şi Argumentare  5

 

Nr.crt    Numele si prenumele    Unitatea Scolara              Disciplina             Nota

1             MAIER PAULA   LICEUL TEORETIC “TITU MAIORESCU” AIUD        Psihologie           9.5

2             KOVACS ALIN CĂTĂLIN  LICEUL TEORETIC “TITU MAIORESCU” AIUD        Psihologie           9.1

3             BOCĂNICIU ANDREEA MARIA    LICEUL TEORETIC “TITU MAIORESCU” AIUD        Psihologie           9

4             SABADUS LUISA               LICEUL TEORETIC TEIUȘ Psihologie           8.7

5             BOTA ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI Psihologie           8.5

6             MEDREA MIHAELA RAMONA     LICEUL TEORETIC TEIUȘ Psihologie           8.2

7             VELICEA E. ELENA EMANUELA   COLEGIUL NAȚIONAL ”I. M. CLAIN” BLAJ               Psihologie           7.7

8             SIMA RĂZVAN   COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR MIHAI VITEAZUL ALBA IULIA         Psihologie           7.5

9             VENȚEL  OANA  COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    Psihologie           7

10           PUȘCAȘ FLAVIA LICEUL TEORETIC “TITU MAIORESCU” AIUD        Psihologie           6.5

11           SIMA M.MARIA ANDREEA           COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA        Psihologie                6.5

12           LAZĂR DENISA-LORENA COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR            Psihologie           ABSENT

13           BÎSCĂ I.IOANA MARIA   COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA        Psihologie           ABSENT

 

Nr.crt    Numele si prenumele    Unitatea Scolara              Disciplina             Nota

1             CRĂCIUN PUIU ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    Economie            9.5

2             MOTOGNA ROBERT        COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    Economie            9

3             HOLOM CARLA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    Economie            8.25

4             GHEORGHIU RADU         COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    Economie            8

 

Nr.crt    Numele si prenumele    Unitatea Scolara              Disciplina             Nota

1             PETRUSE CĂTĂLIN           COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÂMPENI             Sociologie           9

2             NICOARĂ IOANA MARIA              COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÂMPENI             Sociologie           8.2

3             MUNTEAN NAPOLEON DOLAR  COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA     Sociologie                7

4             LUPU ELENA ANDREEA  COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEȘ    Sociologie           ABSENT

 

Nr.crt    Numele si prenumele    Unitatea Scolara              Disciplina             Nota

1             COSTEA MIRCEA              COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA    Filosofie               9.8

2             MIHOLCA LUCIANA        COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR            Filosofie              8.05

3             MATEI ROXANA ELENA  COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR            Filosofie              7.15

4             MANIU DANIEL COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR            Filosofie              7

5             SIMON ELENA SILVIA     COL. TEHNIC I.D. LĂZĂRESCU CUGIR       Filosofie              5

6             COJOC DIANA    COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR            Filosofie              ABSENT

Rezultate clasele VII-VIII

Nr.crt    Numele si prenumele    Unitatea Scolara              Disciplina             Nota

1             TODA PUIULEŢ EMANUELA CORALIA BUSTAN COSMINA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „N. GANEA” BISTRA                Cultura Civica     9.25

2             DAMIAN SONIA  DRAGOMIRESCU EMMA            LICEUL GERMAN SEBEȘ Cultura Civica    8.75

3             ENESCU IOANA       CODEA DIANA            ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR          Cultura Civica     8.5

4             BALOSIN ALEXANDRA   SUCIU DENISA    ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR          Cultura Civica     8

5             CINDREA ADRIAN  MORARIU BIANCA     ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ      Cultura Civica     8

6             HADADE LORENZO      SITARU MIRUNA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR         Cultura Civica     8

7             BULUBAŞA CRISTIANA     CHIRILĂ CRISTINA         ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR          Cultura Civica                7

8             HODOROABĂ DAMARIS  VINȚAN LUCIANA          LICEUL GERMAN SEBEȘ Cultura Civica    7

9             OPREA IOANA MARIA       VĂSUȚ DIANA ELENA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OVIDIU HULEA” AIUD      Cultura Civica                7

10           MATE ARIANA              STAN VICTORIA   ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR          Cultura Civica     6.5

11           OPRA ADRIAN        MAIER DORIAN           ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IOSIF PERVAIN” CUGIR   Cultura Civica     5

12           PUICAN  MĂDĂLINA  RADU ANDA           ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA” CUGIR         Cultura Civica     5

13           TUDOR SERGIU            VINTILĂ VIRGIL    ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF PERVAIN” CUGIR   Cultura Civica     5

14           BRAN RARES   SANDESCU ALEXANDRA  ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR         Cultura Civica     ABSENT

15           POPA ALISA     , IONESCU NICOLE             COLEGIUL NAȚIONAL„I.M.CLAIN” BLAJ  Cultura Civica     ABSENT

Rezultate clasele III-IV

Nr.crt    Numele si prenumele    Untatea Scolara               Disciplina             Nota

1             COMĂNDAȘU-SOARE  STEPHANIE ELENA             TRIF RAMONA MARIA   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ      Educaţie civică   9.3

2             POPA IOANA DIANA              ZAYADNA DIANA     ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA                Educaţie civică   9.1

3             OLTA ELISA MARIA        TIC INGRID PATRICIA      ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA                Educaţie civică   8.8

4             BUT IOANA                   BONCUȚ IRINA     ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI Educaţie civică  8.5

5             SĂLCUDEAN ALEXANDRA            MIHĂILESCU DANIELA   ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR          Educaţie civică                8.3

6             POLEAC TEODORA                       DAN MARIA MARIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ OVIDIU HULEA AIUD                Educaţie civică   8.3

7             FĂT ALIA                                 CIURAR REBEKA ELENA          ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA                Educaţie civică   8.2

8             MUREȘAN DARIA                     CRISTEA CLAUDIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEȘ           Educaţie civică   8.2

9             MARA BIANCA                         GRUMEZESCU ANA ROBERTA           ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR                Educaţie civică   8

10           COMAN CARLA                      SIMA ILINCA              ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA                Educaţie civică   7.9

11           MUNTEAN ANA             BUCEA BIANCA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI Educaţie civică  7.5

12           BUCUR IOANA                     RADU IRINA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA         Educaţie civică                7.3

13           ȚUȚUI ELIANA                TODEA MARIA    ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA    Educaţie civică                7.2

14           MOLODEŢ ANDREI DANIEL                   BÎRLEA IULIA ANDREEA      ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR                Educaţie civică   6.9

15           PUICAN GEORGIANA              MOCAN NICOLETA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR          Educaţie civică   6.7

16           LASCA SIMONA            POJAR BIANCA     COLEGIUL NAȚIONAL„TITU MAIORESCU” AIUD Educaţie civică   6.6

17           MERMEZAN ALEXANDRA DANIELA                         BORZA IULIA DARIA      ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA Educaţie civică  6.5

18           KIRALY NAOMI                         CIOBAN DIANA MARIA        COLEGIUL NAȚIONAL TITU MAIORESCU AIUD                     ȘCOALA GIMNAZIALĂ OVIDIU HULEA AIUD         Educaţie civică   6.3

19           BĂDOI NAOMI                         CRĂCIUN LAVINIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN MIHU VINEREA        Educaţie civică                6.2

20           MELENTE  ANDA                           CHESLĂRESCU THEODORA  MARIA          COLEGIUL NAȚIONAL„I.M.CLAIN” BLAJ                Educaţie civică   ABSENT

21           LASLĂU OANA ANTONIA                 ARTENE LAVINIA VALENTINA                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR                Educaţie civică   ABSENT

22           STĂNUŢ IONELA                MOLDOVAN ANCA      ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN MIHU VINEREA        Educaţie civică                ABSENT

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