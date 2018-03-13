IȘJ: Rezultatele olimpiadei de științe socio-umane, faza județeană, în Alba și elevii calificați la faza națională
Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele finale ale olimpiadei de științe socio-umane, faza județeană, în Alba, care a avut loc în 10 martie la Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia.
S-au calificat la etapa națională ce se va desfășura la Iași, în perioada 2-6 aprilie 2018, elevii aflați pe primele locuri la educație civică și cultură civică, din școala primară și gimnazială, dar și liceeni aflați pe primul loc la disciplinele logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie și filosofie.
Rezultate LICEU
Nr.crt Numele si prenumele Unitatea Scolara Disciplina Nota
1 OARGA RAREŞ COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR Logică şi Argumentare 9.8
2 ENESCU ANA-MARIA COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR Logică şi Argumentare 9.2
3 RADU MARIUS-FLORIN COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR Logică şi Argumentare 9.2
4 TĂNASE TEODORA-GABRIELA COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR Logică şi Argumentare 9.05
5 BOGDAN ALINA-GEORGIANA COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR Logică şi Argumentare 8
6 ANDRICI DIANA COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEȘ Logică şi Argumentare 8
7 RADU DENISA COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEȘ Logică şi Argumentare 7.05
8 NEAG NARCIS-IONATAN COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR Logică şi Argumentare 6
9 ȘTEFAN IOANA COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEȘ Logică şi Argumentare 5.5
10 CIORTEA CRISTIAN GABRIEL LICEUL TEORETIC TEIUȘ Logică şi Argumentare 5.05
11 MELENTE RUBEN SAMUEL LICEUL TEORETIC TEIUȘ Logică şi Argumentare 5
Nr.crt Numele si prenumele Unitatea Scolara Disciplina Nota
1 MAIER PAULA LICEUL TEORETIC “TITU MAIORESCU” AIUD Psihologie 9.5
2 KOVACS ALIN CĂTĂLIN LICEUL TEORETIC “TITU MAIORESCU” AIUD Psihologie 9.1
3 BOCĂNICIU ANDREEA MARIA LICEUL TEORETIC “TITU MAIORESCU” AIUD Psihologie 9
4 SABADUS LUISA LICEUL TEORETIC TEIUȘ Psihologie 8.7
5 BOTA ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI Psihologie 8.5
6 MEDREA MIHAELA RAMONA LICEUL TEORETIC TEIUȘ Psihologie 8.2
7 VELICEA E. ELENA EMANUELA COLEGIUL NAȚIONAL ”I. M. CLAIN” BLAJ Psihologie 7.7
8 SIMA RĂZVAN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR MIHAI VITEAZUL ALBA IULIA Psihologie 7.5
9 VENȚEL OANA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA Psihologie 7
10 PUȘCAȘ FLAVIA LICEUL TEORETIC “TITU MAIORESCU” AIUD Psihologie 6.5
11 SIMA M.MARIA ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA Psihologie 6.5
12 LAZĂR DENISA-LORENA COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR Psihologie ABSENT
13 BÎSCĂ I.IOANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA Psihologie ABSENT
Nr.crt Numele si prenumele Unitatea Scolara Disciplina Nota
1 CRĂCIUN PUIU ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA Economie 9.5
2 MOTOGNA ROBERT COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA Economie 9
3 HOLOM CARLA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA Economie 8.25
4 GHEORGHIU RADU COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA Economie 8
Nr.crt Numele si prenumele Unitatea Scolara Disciplina Nota
1 PETRUSE CĂTĂLIN COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÂMPENI Sociologie 9
2 NICOARĂ IOANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÂMPENI Sociologie 8.2
3 MUNTEAN NAPOLEON DOLAR COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA Sociologie 7
4 LUPU ELENA ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEȘ Sociologie ABSENT
Nr.crt Numele si prenumele Unitatea Scolara Disciplina Nota
1 COSTEA MIRCEA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA Filosofie 9.8
2 MIHOLCA LUCIANA COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR Filosofie 8.05
3 MATEI ROXANA ELENA COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR Filosofie 7.15
4 MANIU DANIEL COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR Filosofie 7
5 SIMON ELENA SILVIA COL. TEHNIC I.D. LĂZĂRESCU CUGIR Filosofie 5
6 COJOC DIANA COL. NAŢ. DAVID PRODAN CUGIR Filosofie ABSENT
Rezultate clasele VII-VIII
Nr.crt Numele si prenumele Unitatea Scolara Disciplina Nota
1 TODA PUIULEŢ EMANUELA CORALIA BUSTAN COSMINA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „N. GANEA” BISTRA Cultura Civica 9.25
2 DAMIAN SONIA DRAGOMIRESCU EMMA LICEUL GERMAN SEBEȘ Cultura Civica 8.75
3 ENESCU IOANA CODEA DIANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR Cultura Civica 8.5
4 BALOSIN ALEXANDRA SUCIU DENISA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR Cultura Civica 8
5 CINDREA ADRIAN MORARIU BIANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ Cultura Civica 8
6 HADADE LORENZO SITARU MIRUNA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR Cultura Civica 8
7 BULUBAŞA CRISTIANA CHIRILĂ CRISTINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR Cultura Civica 7
8 HODOROABĂ DAMARIS VINȚAN LUCIANA LICEUL GERMAN SEBEȘ Cultura Civica 7
9 OPREA IOANA MARIA VĂSUȚ DIANA ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OVIDIU HULEA” AIUD Cultura Civica 7
10 MATE ARIANA STAN VICTORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR Cultura Civica 6.5
11 OPRA ADRIAN MAIER DORIAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IOSIF PERVAIN” CUGIR Cultura Civica 5
12 PUICAN MĂDĂLINA RADU ANDA ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA” CUGIR Cultura Civica 5
13 TUDOR SERGIU VINTILĂ VIRGIL ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF PERVAIN” CUGIR Cultura Civica 5
14 BRAN RARES SANDESCU ALEXANDRA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR Cultura Civica ABSENT
15 POPA ALISA , IONESCU NICOLE COLEGIUL NAȚIONAL„I.M.CLAIN” BLAJ Cultura Civica ABSENT
Rezultate clasele III-IV
Nr.crt Numele si prenumele Untatea Scolara Disciplina Nota
1 COMĂNDAȘU-SOARE STEPHANIE ELENA TRIF RAMONA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ Educaţie civică 9.3
2 POPA IOANA DIANA ZAYADNA DIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA Educaţie civică 9.1
3 OLTA ELISA MARIA TIC INGRID PATRICIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA Educaţie civică 8.8
4 BUT IOANA BONCUȚ IRINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI Educaţie civică 8.5
5 SĂLCUDEAN ALEXANDRA MIHĂILESCU DANIELA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR Educaţie civică 8.3
6 POLEAC TEODORA DAN MARIA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ OVIDIU HULEA AIUD Educaţie civică 8.3
7 FĂT ALIA CIURAR REBEKA ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA Educaţie civică 8.2
8 MUREȘAN DARIA CRISTEA CLAUDIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEȘ Educaţie civică 8.2
9 MARA BIANCA GRUMEZESCU ANA ROBERTA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR Educaţie civică 8
10 COMAN CARLA SIMA ILINCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA Educaţie civică 7.9
11 MUNTEAN ANA BUCEA BIANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI Educaţie civică 7.5
12 BUCUR IOANA RADU IRINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA Educaţie civică 7.3
13 ȚUȚUI ELIANA TODEA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA Educaţie civică 7.2
14 MOLODEŢ ANDREI DANIEL BÎRLEA IULIA ANDREEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR Educaţie civică 6.9
15 PUICAN GEORGIANA MOCAN NICOLETA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR Educaţie civică 6.7
16 LASCA SIMONA POJAR BIANCA COLEGIUL NAȚIONAL„TITU MAIORESCU” AIUD Educaţie civică 6.6
17 MERMEZAN ALEXANDRA DANIELA BORZA IULIA DARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA Educaţie civică 6.5
18 KIRALY NAOMI CIOBAN DIANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL TITU MAIORESCU AIUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ OVIDIU HULEA AIUD Educaţie civică 6.3
19 BĂDOI NAOMI CRĂCIUN LAVINIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN MIHU VINEREA Educaţie civică 6.2
20 MELENTE ANDA CHESLĂRESCU THEODORA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL„I.M.CLAIN” BLAJ Educaţie civică ABSENT
21 LASLĂU OANA ANTONIA ARTENE LAVINIA VALENTINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR Educaţie civică ABSENT
22 STĂNUŢ IONELA MOLDOVAN ANCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN MIHU VINEREA Educaţie civică ABSENT