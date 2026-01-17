Sport

Într-un oraș din Alba un cros anual pornește din „Locul Târgului”: Când va avea loc ediția din 2026

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 15 minute

în

De

Într-un oraș din Alba un cros anual pornește din „Locul Târgului”: Când va avea loc ediția din 2026

Ediția a treia a evenimentului sportiv „Crosul Teiușului” va avea loc în 30 mai 2026, anunțul fiind făcut la începutul anului de către organizatori.

„Vă dorim un an 2026 sănătos, activ și plin de reușite, cu multe momente care să vă aducă zâmbetul pe buze.

Noi ne-am reluat deja pregătirile pentru o nouă ediție a evenimentului Crosul Teiușului, pe care ne dorim să îl facem o experiență de neuitat pentru toți participanții.

Cu acest prilej, anunțăm oficial că ediția a III-a Crosul Teiușului va avea loc în data de 30 mai 2026.

Vom reveni în curând cu mai multe detalii”, este anunțul de pe pagina oficială de Facebook a manifestării sportive.

Peste 1.000 de oameni s-au adunat pe „Locul Târgului”, în mai 2025, la cea de-a doua ediție a Crosului Teiușului. La start s-au aflat 600 de alergători de toate vârstele.

foto: arhivă

