Într-un oraș din Alba un cros anual pornește din „Locul Târgului”: Când va avea loc ediția din 2026
Într-un oraș din Alba un cros anual pornește din „Locul Târgului”: Când va avea loc ediția din 2026
Ediția a treia a evenimentului sportiv „Crosul Teiușului” va avea loc în 30 mai 2026, anunțul fiind făcut la începutul anului de către organizatori.
„Vă dorim un an 2026 sănătos, activ și plin de reușite, cu multe momente care să vă aducă zâmbetul pe buze.
Noi ne-am reluat deja pregătirile pentru o nouă ediție a evenimentului Crosul Teiușului, pe care ne dorim să îl facem o experiență de neuitat pentru toți participanții.
Cu acest prilej, anunțăm oficial că ediția a III-a Crosul Teiușului va avea loc în data de 30 mai 2026.
Vom reveni în curând cu mai multe detalii”, este anunțul de pe pagina oficială de Facebook a manifestării sportive.
Peste 1.000 de oameni s-au adunat pe „Locul Târgului”, în mai 2025, la cea de-a doua ediție a Crosului Teiușului. La start s-au aflat 600 de alergători de toate vârstele.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Dinamo – Volei Alba Blaj 3-1, în derby-ul Diviziei A1 la volei feminin: Înfrângere pentru campioane
Dinamo – Volei Alba Blaj 3-1, în derby-ul Diviziei A1 la volei feminin, meci contând pentru etapa a doua a returului sezonului regular Campioana României, Volei Alba Blaj, a avut parte de un nou meci tare în întrecerea internă, o confruntare în deplasare, la București, cu Dinamo. Formația din Capitală s-a impus cu 3-1 în […]
VIDEO | A început oficial anul Nadia Comăneci în România: „Primul 10 nu a fost doar al meu, ci şi al unei ţări care m-a format”
A început oficial anul Nadia Comăneci în România: „Primul 10 nu a fost doar al meu, ci şi al unei ţări care m-a format” Fosta mare sportivă Nadia Comăneci a afirmat într-un mesaj, transmis cu ocazia lansării „Anului Nadia” la sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, că prima notă de 10 din istoria gimnasticii, pe […]
Nicolae Stanciu, la Dalian Yingbo, în China, după numai 6 luni la Genoa, în Serie A
Albaiulianul Nicolae Stanciu, la Dalian Yingbo, în China, după numai 6 luni la Genoa, în Serie A Aventura albaiulianului Nicolae Stanciu la Genoa, a ajuns la final, internaționalul român transferându-se în China, la Dalian Yingbo. Citește și: Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa! China, posibila destinație a internaționalului român Sosit în vară la clubul din Serie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Energia electrică și creșterea TVA au majorat inflația la 7,3% în 2025. Topul scumpirilor pe anul trecut
Energia electrică și creșterea TVA au majorat inflația la 7,3% în 2025. Topul scumpirilor pe anul trecut Inflația în România...
Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați
Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați În 2026, zilele plătite pentru angajații din România este...
Știrea Zilei
VIDEO | Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România”
Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România” Două...
UPDATE VIDEO | EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Salvatorii intervin cu două autospeciale și o ambulanță
EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Zeci de persoane evacutate O explozie puternică a...
Curier Județean
FOTO | Cățelul proprietarului apartamentului distrus de explozia din Alba Iulia, salvat de pompieri: „Prietenul necuvântător a fost predat unui serviciu specializat”
Cățelul proprietarului apartamentului distrus de explozia din Alba Iulia, salvat de pompieri: „Prietenul necuvântător a fost predat unui serviciu specializat”...
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A negativ: ,,Cererea a fost foarte mare. La această grupă sunt bolnavi în stare gravă”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A negativ: ,,Cererea a fost foarte mare. La această grupă...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
17 ianuarie | S-a născut Nicolae Iorga, cel mai mare istoric român, care i-a sugerat lui I. C. Brătianu să demoleze Cetatea din Alba Iulia
17 ianuarie | S-a născut Nicolae Iorga, cel mai mare istoric român, care i-a sugerat lui I. C. Brătianu să...
17 ianuarie: Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte pe Sfântul Antonie cel Mare
17 ianuarie: Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte pe Sfântul Antonie cel Mare Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la data de 17 ianuarie...