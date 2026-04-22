Nicușor Dan, după consultările de la Palatul Cotroceni: „Suntem, evident, într-o criză politică. În orice formulă politică viitoare vom avea nevoie de dialog”

Ioana Oprean

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații la finalul consultărilor cu partidele politice de miercuri, 22 aprilie 2026.

„Am avut toată ziua de azi consultări cu partidele prooccidentale. Au fost consultări informale, pentru că la acest moment politic Constituția nu dă președintelui vreo atribuție, vreun act direct pe care să îl facă.

Suntem, evident, într-o criză politică. Criza asta n-a început azi. De luni de zile neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat.

Ce am cerut eu partidelor este să dezescaladeze retorica publică, pe de o parte. Apoi, să se uite la viitor, la ce vom face, mai mult decât la trecut.

Să se uite la soluții mai mult decât la probleme.

În orice formulă politică viitoare vom avea nevoie de dialog”, a afirmat președintele Nicușor Dan.

„Goana după AUR” în plină desfășurare în Parlamentul României: George Simion, în centrul atenției

acum 49 de minute

22 aprilie 2026

„Goana după AUR" în plină desfășurare în Parlamentul României: George Simion, în centrul atenției Pentru prima dată de la intrarea partidului în Parlament, AUR joacă un rol crucial în vederea dărâmării unui Guvern și mai ales pentru instalarea noului Guvern, scrie Știri pe Surse. „George Simion efectiv a înroșit zilele astea tefoanele și sună în […]

La Curtea de Apel Alba Iulia se va rejudeca o solicitare de intrare în faliment a clubului de fotbal AFC Hermannstadt

acum 3 ore

22 aprilie 2026

La Curtea de Apel Alba Iulia se va rejudeca o solicitare de intrare în faliment a clubului de fotbal AFC Hermannstadt Curtea de Apel Alba Iulia va rejudeca o solicitare de intrare în faliment a clubului de fotbal sibian AFC Hermannstadt. Un prim termen de judecată a fost fixat la instanța superioară din Alba Iulia […]

E jale! Rata inflației în România va crește și se va menține la valori mai ridicate decât în prognoza pe termen mediu: Anunțul BNR

acum 4 ore

22 aprilie 2026

E jale! Rata inflației în România va crește și se va menține la valori mai ridicate decât în prognoza pe termen mediu: Anunțul BNR Rata anuală a inflației va crește și se va menține în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele evidențiate în prognoza pe termen mediu din februarie 2026, se arată […]

