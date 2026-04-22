Nicușor Dan, după consultările de la Palatul Cotroceni: „Suntem, evident, într-o criză politică. În orice formulă politică viitoare vom avea nevoie de dialog”

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații la finalul consultărilor cu partidele politice de miercuri, 22 aprilie 2026.

„Am avut toată ziua de azi consultări cu partidele prooccidentale. Au fost consultări informale, pentru că la acest moment politic Constituția nu dă președintelui vreo atribuție, vreun act direct pe care să îl facă.

Suntem, evident, într-o criză politică. Criza asta n-a început azi. De luni de zile neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat.

Ce am cerut eu partidelor este să dezescaladeze retorica publică, pe de o parte. Apoi, să se uite la viitor, la ce vom face, mai mult decât la trecut.

Să se uite la soluții mai mult decât la probleme.

În orice formulă politică viitoare vom avea nevoie de dialog”, a afirmat președintele Nicușor Dan.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

