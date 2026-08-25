Începe „Litoralul pentru Toți”: Cât va costa o noapte de cazare în Mamaia, Eforie, Neptun sau Saturn de la 1 septembrie 2026
Începe „Litoralul pentru Toți”: Cât va costa o noapte de cazare în Mamaia, Eforie, Neptun sau Saturn de la 1 septembrie 2026
Turiștii care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf vor găsi, începând cu data de 1 septembrie 2-26, tarife considerabil mai mici, odată cu începerea ediției de toamnă a programului „Litoralul pentru Toți”, iar cele mai ieftine oferte pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte. Reducerile anunțate de hotelieri ajung până la 60% față de prețurile din vârful sezonului.
Programul, ajuns la cea de-a 49-a ediție, se desfășoară între 1 și 30 septembrie 2026. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa în acest an, cu oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun-Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Sunt disponibile atât variante doar cu cazare, cât și pachete cu mic dejun sau all-inclusive.
Cât costă o noapte de cazare de la 1 septembrie
Cele mai mici tarife din ofertele disponibile în sistemul BIBI Touroperator sunt în Eforie Nord. Prețurile de mai jos sunt de persoană, pentru o noapte, și sunt valabile pentru ofertele care încep de la 1 septembrie:
Mamaia – de la 64 de lei/noapte, la hotel de 3 stele, fără masă;
Eforie Nord – de la 51 de lei/noapte, la hotel de 2 stele, fără masă; varianta all-inclusive la 3 stele pornește de la 291 de lei;
Eforie Sud – de la 68 de lei/noapte, la hotel de 3 stele, fără masă;
Neptun – de la 77 de lei/noapte, la hotel de 3 stele, fără masă;
Venus – de la 91 de lei/noapte, la hotel de 2 stele, fără masă;
Saturn – de la 99 de lei/noapte, la hotel de 3 stele, fără masă, iar un pachet all-inclusive pornește de la 289 de lei;
Mangalia – de la 164 de lei/noapte, la hotel de 3 stele, cu mic dejun inclus.
Asta înseamnă că, de exemplu, pentru două persoane, o cameră în Mamaia poate porni de la aproximativ 128 de lei pe noapte, iar în Eforie Nord de la aproximativ 102 lei, dacă oferta respectivă este calculată pentru doi adulți și mai există locuri disponibile.
Vacanțele pot fi plătite și cu vouchere
Programul este deschis tuturor turiștilor, fără condiții speciale pentru înscriere. Rezervările se pot face prin agențiile partenere, iar pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță.
Septembrie a devenit în ultimii ani o prelungire a sezonului estival, mai ales pentru cei care vor să evite aglomerația și tarifele din iulie și august. Hotelierii încearcă astfel să țină unitățile deschise mai mult timp, după un sezon 2026 în care lunile iunie și iulie au avut o cerere mai slabă, iar litoralul s-a aglomerat puternic abia în august.
Turiștii sunt însă sfătuiți să verifice înainte de rezervare exact ce servicii rămân disponibile în septembrie. Odată cu intrarea în extrasezon, unele hoteluri pot reduce programul piscinelor, activităților de divertisment sau serviciilor de masă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă: Septembrie 2026, cu temperaturi de vară. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă: Septembrie 2026, cu temperaturi de vară. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni În România, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul şi sud-vestul ţării, în cea mai mare parte a următoarelor patru săptămâni, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice vor fi, […]
Ce spune BNR după ce consilierul lui Isărescu a scris pe o rețea de socializare că „vom mânca scoarță de copac”: „Reprezintă opinii personale”
Ce spune BNR după ce consilierul lui Isărescu a scris pe o rețea de socializare că „vom mânca scoarță de copac”: „Reprezintă opinii personale” BNR a reacționat, printr-un comunicat publicat marți, 25 august, cu privire la declarația controversată făcută de Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului Mugur Isărescu. Într-un comunicat de marți, Banca Națională spune că „punctele […]
Un șofer de 86 de ani a fost prins circulând pe contrasens pe o autostradă din România: 120 de zile fără carnet și amendă de aproape 2.000 de lei
Un șofer de 86 de ani a fost prins circulând pe contrasens pe o autostradă din România: 120 de zile fără carnet și amendă de aproape 2.000 de lei Un șofer în vârstă de 86 de ani, din județul Galați, a fost surprins circulând pe contrasens pe Autostrada A7, în județul Vrancea. Polițiștii au fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă: Septembrie 2026, cu temperaturi de vară. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă: Septembrie 2026, cu temperaturi de vară. Prognoza ANM pentru următoarele patru...
Ce spune BNR după ce consilierul lui Isărescu a scris pe o rețea de socializare că „vom mânca scoarță de copac”: „Reprezintă opinii personale”
Ce spune BNR după ce consilierul lui Isărescu a scris pe o rețea de socializare că „vom mânca scoarță de...
Știrea Zilei
Foto | Alertă în Alba: O fată de 17 ani a dispărut din Șard. Este căutată de familie și polițiști
Alertă în Alba: O fată de 17 ani a dispărut din Șard. Este căutată de familie și polițiști O minoră...
Bărbat de 43 de ani, din Alba, reținut pentru furtul vițeilor sustrași din Munții Apuseni: Va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale
Bărbat de 43 de ani, din Alba, reținut pentru furtul vițeilor sustrași din Munții Apuseni: Va fi prezentat Parchetului de...
Curier Județean
Foto | Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme în zona Carolina Mall
Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme în zona Carolina Mall Un accident în care au fost implicate...
FOTO | Echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Alba, intervenție la un accident între un autocamion și un microbuz, în județul Cluj: Se aflau în trecere și au acordat primul ajutor unei femei de 40 de ani
Echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Alba, intervenție la un accident între un autocamion și un microbuz, în județul...
Politică Administrație
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani Primăria Alba Iulia a pus, vineri, 21...
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
Opinii Comentarii
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...