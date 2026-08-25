Începe „Litoralul pentru Toți”: Cât va costa o noapte de cazare în Mamaia, Eforie, Neptun sau Saturn de la 1 septembrie 2026

Turiștii care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf vor găsi, începând cu data de 1 septembrie 2-26, tarife considerabil mai mici, odată cu începerea ediției de toamnă a programului „Litoralul pentru Toți”, iar cele mai ieftine oferte pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte. Reducerile anunțate de hotelieri ajung până la 60% față de prețurile din vârful sezonului.

Programul, ajuns la cea de-a 49-a ediție, se desfășoară între 1 și 30 septembrie 2026. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa în acest an, cu oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun-Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Sunt disponibile atât variante doar cu cazare, cât și pachete cu mic dejun sau all-inclusive.

Cât costă o noapte de cazare de la 1 septembrie

Cele mai mici tarife din ofertele disponibile în sistemul BIBI Touroperator sunt în Eforie Nord. Prețurile de mai jos sunt de persoană, pentru o noapte, și sunt valabile pentru ofertele care încep de la 1 septembrie:

Mamaia – de la 64 de lei/noapte, la hotel de 3 stele, fără masă;

Eforie Nord – de la 51 de lei/noapte, la hotel de 2 stele, fără masă; varianta all-inclusive la 3 stele pornește de la 291 de lei;

Eforie Sud – de la 68 de lei/noapte, la hotel de 3 stele, fără masă;

Neptun – de la 77 de lei/noapte, la hotel de 3 stele, fără masă;

Venus – de la 91 de lei/noapte, la hotel de 2 stele, fără masă;

Saturn – de la 99 de lei/noapte, la hotel de 3 stele, fără masă, iar un pachet all-inclusive pornește de la 289 de lei;

Mangalia – de la 164 de lei/noapte, la hotel de 3 stele, cu mic dejun inclus.

Asta înseamnă că, de exemplu, pentru două persoane, o cameră în Mamaia poate porni de la aproximativ 128 de lei pe noapte, iar în Eforie Nord de la aproximativ 102 lei, dacă oferta respectivă este calculată pentru doi adulți și mai există locuri disponibile.

Vacanțele pot fi plătite și cu vouchere

Programul este deschis tuturor turiștilor, fără condiții speciale pentru înscriere. Rezervările se pot face prin agențiile partenere, iar pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță.

Septembrie a devenit în ultimii ani o prelungire a sezonului estival, mai ales pentru cei care vor să evite aglomerația și tarifele din iulie și august. Hotelierii încearcă astfel să țină unitățile deschise mai mult timp, după un sezon 2026 în care lunile iunie și iulie au avut o cerere mai slabă, iar litoralul s-a aglomerat puternic abia în august.

Turiștii sunt însă sfătuiți să verifice înainte de rezervare exact ce servicii rămân disponibile în septembrie. Odată cu intrarea în extrasezon, unele hoteluri pot reduce programul piscinelor, activităților de divertisment sau serviciilor de masă.

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