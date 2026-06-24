INCENDIU pe DN1, zona Dumbrava: Un autotren, care transporta carton, cuprins de flăcări

Un autotren ar fi fost cuprins de flăcări, pe DN1, zona Dumbrava, miercuri, 24 iunie 2026.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe DN1, zona Dumbrava.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la un autotren ce transportă carton.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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