INCENDIU la un autoturism în Petrești: Intervin pompierii pe strada Simion Bărnuțiu

Ioana Oprean

Publicat

acum 32 de minute

în

De

Un incendiu a izbucnit miercuri, în jurul orei 11.00, la un autoturism în Petrești. Intervin pompierii din Sebeș pe strada Simion Bărnuțiu.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Petrești, pe strada Simion Bărnuțiu.

Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la un autoturism. Din fericire nu s-au înregistrat victime.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

