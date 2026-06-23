Curier Județean

INCENDIU la o anexă gospodărească în satul Dumăcești, comuna Avram Iancu. Intervin pompierii din Câmpeni și SVSU Avram Iancu

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

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INCENDIU la o anexă gospodărească în satul Dumăcești, comuna Avram Iancu. Intervin pompierii din Câmpeni și SVSU Avram Iancu

Un incendiu a izbucnit marți noaptea, în jurul orei 23.15, la o anexă gospodărească în satul Dumăcești, din comuna Avram Iancu. Intervin pompierii din Câmpeni.

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Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în satul Dumăcești, comuna Avram Iancu.

Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifestă la o anexă gospodărească.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și SVSU Avram Iancu.

Foto: arhivă

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