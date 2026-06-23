INCENDIU la o anexă gospodărească în satul Dumăcești, comuna Avram Iancu. Intervin pompierii din Câmpeni și SVSU Avram Iancu

Un incendiu a izbucnit marți noaptea, în jurul orei 23.15, la o anexă gospodărească în satul Dumăcești, din comuna Avram Iancu. Intervin pompierii din Câmpeni.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în satul Dumăcești, comuna Avram Iancu.

Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifestă la o anexă gospodărească.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și SVSU Avram Iancu.

Foto: arhivă

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