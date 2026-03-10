Curier Județean

INCENDIU de vegetație uscată la ieșirea din Aiud spre Ciumbrud, în zona căii ferate. Intervin pompierii

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

INCENDIU de vegetație uscată la ieșirea din Aiud spre Ciumbrud, în zona căii ferate. Intervin pompierii

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit marți după-masa, la ieșire din Aiud spre Ciumbrud.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată la ieșirea din Aiud spre Ciumbrud, în zona căii ferate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Curier Județean

Traseu de pregătire sportivă pentru tinerii din Alba care vor să devină polițiști: Cum se pot înscrie 

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

10 martie 2026

De

Traseu de pregătire sportivă pentru tinerii din Alba care vor să devină polițiști: Cum se pot înscrie Inspectoratul de Poliție Județean Alba invită tinerii din județul Alba care își doresc să devină polițiști să participe la un traseu de pregătire sportivă pentru a se familiariza cu cerințele probei sportive, probă importantă în cadrul concursurilor de […]

Curier Județean

FOTO | Premiul II și două mențiuni pentru elevii Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea" din Bistra, la Olimpiada de Limba Franceză: ,,Rezultate care fac cinste școlii noastre"

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

în

10 martie 2026

De

Premiul II și două mențiuni pentru elevii Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea" din Bistra, la Olimpiada de Limba Franceză: ,,Rezultate care fac cinste școlii noastre" Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea" din Bistra au obținut rezultate foarte bune la etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză. Luca Leterna, elev în clasa a VIII-a, a obținut […]

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Petrești: Două mașini s-au ciocnit pe strada 1 Mai

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 martie 2026

De

ACCIDENT rutier în Petrești: Două mașini s-au ciocnit pe strada 1 Mai Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 16.00, în Petrești. Două mașini s-au ciocnit pe strada 1 Mai. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier în Petrești, strada 1 mai. […]

