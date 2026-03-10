INCENDIU de vegetație uscată la ieșirea din Aiud spre Ciumbrud, în zona căii ferate. Intervin pompierii

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit marți după-masa, la ieșire din Aiud spre Ciumbrud.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată la ieșirea din Aiud spre Ciumbrud, în zona căii ferate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI