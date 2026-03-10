INCENDIU de vegetație uscată într-un sat din comuna Albac: Pompierii intervin cu o autospecială

Pompierii din Câmpeni intervin, marți, 10 martie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în satul Dealu Lămășoi, comuna Albac, la vegetația uscată.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în loc. Albac, sat Dealu Lămășoi,

Forte alocate: 1 autospecială de stingere si 1 autospecială de prima interventie si comandă și SVSU Albac.

UPDATE ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 400mp. Se intervine pentru stingerea in totalitate a acestuia.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI