Curier Județean

INCENDIU de vegetație uscată într-un sat din comuna Albac: Pompierii intervin cu o autospecială

Bogdan Ilea

Publicat

acum 47 de minute

în

De

INCENDIU de vegetație uscată într-un sat din comuna Albac: Pompierii intervin cu o autospecială

Pompierii din Câmpeni intervin, marți, 10 martie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în satul Dealu Lămășoi, comuna Albac, la vegetația uscată.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în loc. Albac, sat Dealu Lămășoi,  

Forte alocate: 1 autospecială de stingere si 1 autospecială de prima interventie si comandă și SVSU Albac.

UPDATE ISU Alba: 

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 400mp. Se intervine pentru stingerea in totalitate a acestuia.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | IPJ Alba, competiție sportivă de tir dinamic de Ziua Poliției Române 2026: Simulare de intervenție pentru salvarea unui ostatic

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

10 martie 2026

De

IPJ Alba, competiție sportivă de tir dinamic de Ziua Poliției Române 2026: Simulare de intervenție pentru salvarea unui ostatic Ieri, 9 martie 2026, în cadrul activităților sportive dedicate Zilei Poliției Române, polițiștii Biroului Pregătire Profesională au organizat o competiție de tir dinamic, pe un poligon de tragere, aflat în municipiul Alba Iulia. Polițiștii din cadrul […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Ștefania Mara Bușcă, din clasa a XI-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba Franceză

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

10 martie 2026

De

Bușcă Ștefania Mara, din clasa a XI-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba Franceză Eleva Bușcă Ștefania Mara, din clasa a XI-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba Franceză. Reprezentanții liceului au transmis […]

Citește mai mult

Curier Județean

Impozite locale 2026 | Reduceri de impozite pentru persoanele cu dizabilități și în cazul clădirilor vechi, la aprobare în Consiliul Local Alba Iulia: Ședință extraordinară cu convocare de îndată

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 martie 2026

De

Reduceri de impozite pentru persoanele cu dizabilități și în cazul clădirilor vechi, la aprobare în Consiliul Local Alba Iulia: Ședință extraordinară cu convocare de îndată Consiliul local al municipiului Alba Iulia a fost convocat în ședință extraordinară cu convocare de îndată, miercuri, 11 martie 2026. Pe ordinea de zi se află un proiect de hotărâre […]

Citește mai mult