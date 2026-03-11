INCENDIU de vegetație uscată în localitatea Vidolm: Flăcările se manifestă pe o suprafață de aproximativ 800 metri

Pompierii din Câmpeni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată la intrare în localitatea Vidolm dinspre comuna Ocoliș.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată la intrare în loc. Vidolm dinspre com. Ocoliș.

Incendiul se manifesta pe aproximativ 800 mp.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Ocoliș.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

