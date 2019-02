În perioada lucrărilor de reabilitare a Liceului Economic din Alba Iulia, elevii se vor muta în clădirea Școlii Gimnaziale Dorin Pavel

Elevii de la Liceul Economic din Alba Iulia, unde au început lucrările de reabilitare, vor face cursuri în clădirea Școlii Gimnaziale Dorin Pavel. Mutarea se face pe o perioadă de doi ani, potrivit unor proiecte de hotărâre aflate pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Alba Iulia, din 26 februarie.

Cele două proiecte cuprind încheierea unor acte adiţionale privind administrarea clădirilor, între Primăria Alba Iulia și conducerea celor două licee.

Potrivit rapoartelor de specialitate, prin cuprinderea obiectivului „Modernizarea si extinderea Colegiului Economic D.P. Marţian Alba Iulia” in Programul Naţional de Dezvoltare Locală – PNDL este necesara asigurarea condiţiilor de desfasurare a contractului de execuţie lucrări, in doua corpuri de clădire ale colegiului. In acest sens se impune relocarea claselor de elevi care, in momentul de fata isi desfasoara activitatea in aceste locaţii.

La recomandarea Primăriei Alba Iulia si cu acordul Consiliului de administraţie a Liceului tehnologic „ Dorin Pavel ” s-a hotarat ca spatiile clădirii scolii gimnaziale, respectiv etaj I, etaj II si parţial etaj III, aflate in momentul de fata in administrarea liceului sa fie puse la dispoziţia Colegiului economic D.P.Martian pe perioada executării lucrărilor, respectiv pe 2 ani, începând cu data încheierii actului adiţional propus spre aprobare in Consiliul Local.

Responsabilitatea mutării personalului didactic, a elevilor, a materialului didactic necesarj precum si amenajarea noilor locaţii in vederea defasurarii activitatilor de invatamant, revine conducerii Colegiului economic D.P.Martian. (Z.U.)