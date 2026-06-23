Ilie Bolojan, prima reacție după ce guvernul Veștea nu a primit votul de învestitură: ,,România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, construit pe transparență și reguli clare”
Ilie Bolojan, prima reacție după ce guvernul Veștea nu a primit votul de învestitură: ,,România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, construit pe transparență și reguli clare”
România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline, construit pe transparență și reguli clare, a declarat marţi, 23 iunie 2026, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar.
El a transmis un mesaj, după respingerea de către Parlament a învestirii Guvernului Veştea, în care arată că ce se construieşte fără principii, fără seriozitate şi fără onestitate nu poate rezista.
,,România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice.
Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista.
Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni.
PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”, a scris Bolojan pe Facebook, marți dimineața.
Potrivit acestuia, Partidul Naţional Liberal îşi menţine propunerea privind învestirea unui Guvern minoritar, bazat pe un pact naţional care să stabilească priorităţile României pentru următoarele 6 luni.
Reamintim că Guvernul Adrian Veştea a fost respins, luni, de Parlament, cu 189 de voturi „pentru” şi 23 de voturi împotrivă. Pentru ca Guvernul să fie învestit era nevoie de votul favorabil a cel puţin 233 de parlamentari.
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