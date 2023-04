Iepuraşul de Paște: Mituri și legende despre tradiția Iepurașului de Paște. De unde a apărut și ce semnificație are

Tradiţia îndrăgitului Iepuraş de Paște îşi are originile în legendele păgâne, dar cu toate acestea a ajuns un simbol foarte îndrăgit al acestei sărbători creștine.

Se pare că în pofida semnificației ca zi sfântă pentru creștinătate, există multe tradiții și simboluri ale sărbătorii Paștelui cu rădăcini în sărbători păgâne asemănătoare, datate înaintea erei creștine. Oricum, tradiția Iepurașului de Paște are în spate o întreagă simbolistică ce ne duce până în vremuri mitice.

Personaj fictiv din tradiția unor țări occidentale și un simbol comercial al Paștelui, reprezentat ca un iepure care aduce ouă de Paște, Iepurașul de Paște este una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite imagini pascale. Și pentru că orice sărbătoare, religioasă sau nu, este un bun prilej pentru a oferi cadouri celor dragi, sosirea acestuia însoțită de cadouri Paște este așteptată cu nerăbdare de copii care în așteptarea lui își depășesc limitele de cumințenie.

Mituri și legende despre tradiția Iepurașului de Paște

Cu toate că nu este cel mai impresionant animal, iepurele este a figură sacră a divinității în multe culturi. Simbolul iepurelui provine încă din vremea festivalurilor păgâne din tradiția anglo-saxonă, dedicate zeiței Eostre, zeița lunii. Legenda spune că zeița a găsit într-o iarnă o pasăre rănită și a transformat-o într-o iepuroaică pentru a o salva de la moarte.

Drept mulțumire, iepuroaica căreia zeița îi lăsase capacitatea de a depune ouă, decora ouăle făcute și i le dăruia ca ofrandă zeiței. Se pare că în cinstea zeiţei Eostre, primăvara anglo-saxonii organizau un festival în care iepurele era la loc de cinste. Ajungerea creștinismului la anglo-saxoni, a determinat readaptarea tradițiilor din perioada festivalului lui Eostre în ceremoniile dedicate Învierii lui Iisus și iepuraşul lui Eostre a devenit iepuraşul de Paşte.

Acesta a fost şi un mod de a îi determina pe păgâni să se convertească la creştinism. Drept rezultat, numele Paştelui în engleză, Easter, provine de la Eostre. Pe de altă parte, legenda explică și tradiția ca iepurașul să aduca cadouri Paște copiilor. În tradiția chineză, iepurele este o creatură care trăiește pe Lună, unde se ocupă cu măcinarea orezului, esența vieții. Printre budiști, legenda spune că, neavând ce ofrandă să-i aducă zeiței Indra, iepurele s-a gătit pe sine însuși în focul sacru și, ca răsplata, a fost așezat pe Lună. Și pe continentul american, animalul cu urechi mari este personaj de legendă. La unele triburi există un mit care descrie cum iepurele a adus oamenilor focul, în timp ce în cultura mayașă era creditat cu inventarea scrisului.

Tradiții de poveste și Iepurașul de Paște

Stabilirea unor paralele cu ouăle pascale poate fi datată în secolul al XV-lea în Germania, când catolicismul domină zona și asimilează credinţele păgâne preexistente. Primele legende ale iepuraşului care face daruri datează din aceeaşi perioadă. În unele regiuni din această ţară se credea că iepuraşul aduce ouăle roşii în Joia Mare şi pe cele colorate altfel în noaptea dinaintea Paştelui.

Mai mult, se pare că prin 1680 se şi publică o poveste despre tradiția Iepurașului de Paște care ascunde darurile pascale într-o grădină. Originea exactă a iepurașului de Paște nu este cunoscută, unii istorici consideră originea iepurașului de proveniență germană luterană, rolul său inițial fiind acela de a judeca la începutul Paștilor dacă copiii au avut un comportament bun sau au fost neascultători.

Una dincele mai drăguțe povești este legată de o așezare săracă unde mămici iubitoare dar lipsite de mijloace bănești, au avut inițiativa de a pregăti copiilor lor o surpiză de Paște, dăruindu-le ouă fierte colorate, pe post de jucării cadouri Paște comestibile. Pentru a păstra secretul, au ascuns ouăle cu o zi înainte, într-un tufiș de la marginea pădurii. Surpriza a fost că în joaca lor copii s-au apropiat de marginea pădurii și au zărit un iepuraș țâșnind din tufișul cu ouăle ascunse. Acesta a luat-o la fugă, dar astfel copii au descoperit ascunzătoarea cu ouă colorate. Convinși fiind că iepurașul le-a adus în dar ouăle în ajunul Paștelui, copii și-au adus cadourile acasă, iar mamele au păstrat secretul și astfel a început tradiția Iepurașului de Paște.

Datorită imigranţilor germani care au colonizat Pennsylvania, aceste legende au fost exportate cu succes în SUA prin secolul XVII-lea. Iepurașul de Paște nu are o însemnătate religioasă, este mai mult un simbol care amintește de primăvara și de trezirea la viață a naturii, iar apariția puilor de iepurași a fost asociată cu fertilitatea și nașterea. În acele timpuri obiceiul pentru copiii americani era ca aceștia să își confecționeze singuri un fel de coșuleț (băieții își puteau folosi șepcile, iar fetițele bonetele), pe care îl ascundeau în casă, în hambar sau în grădină și pe care ulterior îl umpleau cu ouă roșii.

De asemenea, în anumite gospodării apare tradiția Iepurașului de Paște printr-un personaj numit Iepurașul de Paște care aduce bomboane și ouă de ciocolată copiilor cuminți în Duminica Paștelui, aceste cadouri Paște fiind de obicei în coșuri de Paște. Există însă câteva locuri din lume unde iepurele este înlocuit de alte animale, de exemplu, în Elveţia cucii aduc ouăle colorate la copii, iar în anumite zone din Germania, copiii cred în vulpiţa de Paşte.

În continuare tradițiile au fost transformate și contaminate de imagini cu cuiburi în care apar iepuraşi şi ouă colorate. Pe de altă parte, germanii sunt primii care au inventat dulciurile în forma de iepurași, la 1800, din aluat de foi și zahăr, perioadă în care în Franța și Germania apar și primele ouă din ciocolată.

Iepurașul de Paște în varianta actuală

În zilele noastre, Iepuraşul de Paște există cam în toată lumea, cu doar mici diferenţe între tradiții. Mai mult, în zilele noastre la fel ca și Moș Crăciun care are o reședință oficială, în Laponia, și o adresă exactă la care primește mii și mii de scrisori, tot așa și Iepurașul de Paște s-a adaptat timpurilor actuale și i-a fost construită propria casuță.

Poate fi găsit de copiii cuminți, care îi pot trimite scrisori și solicita cam tot ce le trece prin cap, în localitatea germană Ostereistedt, „Orașul ouălelor de Paște”, din Saxonia Inferioară. Se pare că pe această adresă anual, sosesc zeci de mii de scrisori, copiii scriindu-i iepurașului că au fost cuminți și cerându-i diverse cadouri, de la ouă cu surprize până la jucării sofisticate.

De multe ori, scrisorile sunt însoțite de desene explicative, ca urmare pereții căsuței sunt plini de desene și poezii. Pentru ca povestea să fie credibilă, există angajați care încearcă să răspundă micuților cu o felicitare standard, însoțită de piese din care se poate confecționa o ghirlandă de Paște și două cărți poștale de colorat. Ca ultim update se pare că urecheatul s-a modernizat de tot și are și telefon.

Ca urmare a popularității de care se bucură tradiția Iepurașului de Paște, simbolul iepurașului a fost transformat într-o industrie. În apropierea sărbătorilor Pascale, magazinele sunt pline până la refuz de cadouri Paște sub formă de iepurași de pluș și de jucărie, de ciocolată, plus diferite dulciuri în formă de iepuraș, care se vând non stop.

