Foto | Viorel Fleșer, un tânăr din Zlatna, se pregătește să ia startul la ultramaratonul caritabil Autism 24H 2026: Lansare a proiectului Valor Performance și colaborare cu Andrei Mărginean

Viorel Fleșer, un tânăr din Zlatna, se pregătește să ia startul la ultramaratonul caritabil Autism 24H 2026: Lansare a proiectului Valor Performance și colaborare cu Andrei Mărginean

Viorel Fleșer, un tânăr din Zlatna, se pregătește să ia startul la ultramaratonul caritabil Autism 24H, în care își propune să ducă la capăt o provocare personală importantă și, în același timp, să pună la încercare un sistem la care lucrează de ceva timp.

„Îmi doresc, practic, să demonstrez că sistemul meu funcționează. Sper să ating niște borne interesante și să văd cât de departe pot duce această provocare”, spune Viorel.

Totodată, participarea la Autism24H reprezintă și lansarea oficială a Valor Performance, un proiect propriu dedicat dezvoltării și optimizării performanței sportivilor. În prezent, prin Valor Performance, Viorel lucrează individual cu șase fotbaliști, jucători din SuperLiga și Liga 2, într-un proces construit în jurul dezvoltării individuale și al performanței. Printre aceștia se află și Andrei Mărginean, fotbalist zlătnean care evoluează la Dinamo. Acesta a primit o veste extraordinară, fiind convocat, în premieră, la echipa națională a României, pentru partidele din această toamnă din Liga Națiunilor.

Viorel a terminat masteratul la SNSPA, în comunicare și urmează admiterea la doctorat, unde proiectul de cercetare este în zona comunicării dintre sportivi și staff. Examenul este tocmai pe 14 septembrie, după ce zlătneanul aleargă la Autism 24H, la Mamaia

„După Autism24H o să spunem povestea completă — pentru că acolo se leagă, de fapt, toată „nebunia” din ultima perioadă. Să alergi 24 de ore și apoi să îți susții proiectul de cercetare doctorală”, a spus Viorel Fleșer.

Pentru Viorel, Autism 24H nu este doar o cursă. Este un test pentru propriile principii, o provocare personală și primul pas public al unui proiect în care crede. Iar dacă sistemul funcționează în teren, rezultatele ar trebui să vorbească de la sine.

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