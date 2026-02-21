FOTO | Un tren electric va asigura legătura municipiului Alba Iulia cu Bucureștiul și vestul țării: Rama electrică RE-IR TS11 a fost recepționată
Un tren electric va asigura legătura municipiului Alba Iulia cu Bucureștiul și vestul țării: Rama electrică RE-IR TS11 a fost recepționată
Alba Iulia va fi inclusă pe traseul noii rame electrice interregionale RE-IR TS11, recepționată oficial de Autoritatea pentru Reformă Feroviară.
Potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară, în 19 februarie 2026 a fost realizată recepția pentru punerea în serviciul comercial a trenului electric Coradia Stream – TS11, al 11-lea din seria celor 37 de rame electrice noi achiziționate.
Garnitura va circula inclusiv pe ruta București – Ploiești – Brașov – Sighișoara – Alba Iulia – Deva – Arad – Timișoara.
Mesajul publicat de ARF – Autoritatea pentru Reformă Feroviară
RECEPȚIE PENTRU PUNEREA ÎN SERVICIUL COMERCIAL CU CĂLĂTORI A RAMEI ELECTRICE RE-IR TS11
Recepție pentru punerea în serviciul comercial cu călătoria a ramei electrice RE-IR TS 11.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, ieri, 19 februarie 2026, o echipă mixtă – formată din reprezentanți ai ARF, EGIS și ALSTOM – a efectuat recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice RE-IR de tip Coradia Stream – TS11, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița.
Precizăm că unitatea TS11 reprezintă trenul electric interregional cu numărul 11 construit și furnizat de producătorul francez Alstom, în cadrul Contractului nr. RUIC 257/2022, cod SMIS 316400, încheiat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cu Alstom Ferroviaria S.p.A., ce prevede furnizarea a 37 de astfel de rame electrice interregionale noi RE-IR.
Totodată, ARF a predat spre administrare rama electrică interregională RE-IR TS11 către operatorul de transport feroviar național SNTFC „CFR – Călători” – S.A., vehicul feroviar ce face parte din lotul celor 12 trenuri atribuite de ARF, în cadrul primului contract de servicii publice licitat din România (CSP-L1) nr. RUIC 61/29.12.2023, aprobat prin HG nr. 1328/28.12.2023.
Acestea vor circula pe toate rutele din contract (CSP-L1), respectiv:
- București – Constanța;
- București – Craiova;
- București – Ploiești – Brașov – Sighișoara – Alba Iulia – Deva – Arad – Timișoara;
- București – Craiova – Drobeta Turnu Severin – Timișoara – Arad;
- București – Craiova – Târgu Jiu – Deva.
DESPRE ACHIZIȚIA RE-IR
Acest demers face parte dintr-un proiect fazat, ce are ca Autoritate de Management – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, fiind derulat în două etape succesive:
*prima etapă a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020;
*a doua etapă este cofinanțată prin Programul Transport (PT) 2021÷2027.
Principalele rezultate și impactul proiectului la nivelul comunității includ:
eficientizarea și îmbunătățirea calității serviciilor publice, oferite în cadrul transportului public feroviar de călători pe rute inter-regionale;
atribuirea contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători tuturor operatorilor licențiați, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările europene privind serviciile publice în domeniul transporturilor.
Obiectivul principal al proiectului în constituie conectarea capitalei cu principalele centre urbane ale țării, contribuind la asigurarea mobilității, la scăderea timpilor de călătorie și la îmbunătățirea nivelului general al serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată.
Valoarea totală a proiectului este de 1.708.996.863,41 lei, finanțarea fiind distribuită după cum urmează:
1.213.523.359,27 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR);
214.151.181,05 lei – bugetul propriu al beneficiarului;
281.322.323,09 lei – cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.
