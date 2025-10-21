FOTO | Un drum nou va conecta Zona de Dezvoltare Economică Ciugud-Drâmbar la șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia: Proiect în derulare
Un drum nou va conecta Zona de Dezvoltare Economică Ciugud-Drâmbar la șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia: Proiect în curs
Un drum nou va conecta Zona de Dezvoltare Economică Ciugud-Drâmbar la șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia.
Proiectul este derulat în parteneriat de Primăria Ciugud și Consiliul Județean Alba.
Traseul drumului suspus modernizării începe din intersecția cu drumul județean DJ 107C, care asigură legătura Alba Iulia – Drâmbar, și se desfășoară spre sud-vest, până la intersecția cu Strada Europei, pe lungimea de 1,56 kilometri.
„Noul drum va fi asfaltat și vor fi extinse toate utilitățile, astfel încât zona limitrofă să poată fi atractivă pentru potențiali investitori.
O zonă de dezvoltare economică este atractivă dacă este bine conectată.
Mulțumim partenerilor noștri de la Consiliul Județean Alba și tuturor investitorilor care au avut curajul să dezvolte afaceri în Ciugud!”, au transmis reprezentanții Primăriei Ciugud.
