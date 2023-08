FOTO| Ultramaratonistul aiudean Levente Polgar, întâlnire surpriză pe Vârful Moldoveanu: Ce a discutat cu președintele Iohannis

Ultramaratonistul aiudean Levente Polgar a avut parte de o întâlnire neașteptată în timpul unei competiții al cărei traseu trecea pe la vârful Moldoveanu.

Sportivul din Alba s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis, care l-a felicitat și încurajat.

„Traseul competiției de ieri la care am participat (voi scrie în alta postare despre ) a urcat și pe Vârful Moldoveanu unde l-am întâlnit pe Domnul Președinte al României. M-a recunoscut imediat, am schimbat câteva vorbe, am vorbit și despre unele situații personale de la Aiud. M-a felicitat și încurajat. Vă mulțumesc frumos Stimat Domn Președinte al României pentru încurajare!”, a scris Levi pe Facebook.

Levente Polgar Ioan este unul dintre cei mai buni alergători din județul Alba în ciuda handicapului pe care îl are. El și-a pierdut mâna dreaptă la șase ani în urma unui accident feroviar. Sportivul a fost primul concurent cu un handicap fizic din istoria celei mai dure competiţii din lume, 6633 Arctic Ultra.