FOTO | Tarifele la gunoi în Alba Iulia, majorate din nou: Prețuri mai mari începând cu 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

De

Tarifele la gunoi în Alba Iulia, urmează să fie majorate: Prețuri mai mari începând cu 2026

Municipiul Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Alba”, ar urma să voteze favorabil, ajustarea tarifelor de operare prestate de Asocierea RER VEST SA / RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în cadrul Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în zona 1 – Lot 1 Alba Iulia.

Astfel, pe Lotul 1 Alba Iulia, la persoane fizice, tariful vechi de 18,16 ron urmează să ajungă la suma de 19.88 cu T.V.A. Așadar, creșterea este de 1,72 ron/9,46%.

În ceea ce privește operatorii pentru gestionarea deșeurilor reziduale, tariful vechi de 704,06 ron, urmează să ajungă la 748,1 ron, ceea ce înseamnă o creștere de 44,04 ron/6,26%.

Iar pentru persoanele juridice, tariful vechi de 1297,73 ron va crește până la 1583,07 ron, însemnând 285,34 ron/21.99% în plus.

Proiectul de act administrativ inițiat vizează acordarea unui mandat special primarului Gabriel Codru Pleșa pentru a vota in ADI Salubris Alba ajustarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 1 Lot 1 Alba Iulia.

În data de 16.09.2025, Operatorul delegat a transmis către ADI Salubris Alba, o solicitare pentru ajustarea tarifelor prin aplicarea indicelui prețurilor de consum total.

Noile tarife de salubrizare:

  1. Utilizatori casnici din mediul urban

În cadrul facturilor emise de operatorul delegat utilizatorilor casnici din mediul urban vor fi evidențiate separat reducerile acordate utilizatorilor casnici care colectează separat deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, din sumele încasate de la OIREP, separat pe fiecare UAT:

  • Alba Iulia: 0.10
  • Aiud: 0.07
  • Ocna Mureș: 0.08
  • Teiuș: 0.11

  2. Autorităților administrației publice locale din mediul rural pentru utilizatorii casnici

   3. Utilizatorii non-casnici din mediul urban și mediul rural pentru (lei/tonă, lei/mc)

Ședința Adunării Generale a Asociaților A.D.I Salubris Alba – asociați implicați din Zona 1 Lot 1 Alba Iulia pentru a vota aprobarea/respingerea ajustării tarifelor serviciului de salubritate, va fi convocată pentru perioada 24.11.2025 – 28.11.2025.

Tarifele supuse aprobării vor intra în vigoare începând cu data de 01.01.2026, în conformitate cu prevederile Art. 57 din Ordinul ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea a Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor și a taxelor de salubrizare, cu modificările și completările ulterioare.

