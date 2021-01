FOTO ȘTIREA TA| O albaiuliancă a sesisat OPC pentru că ar fi cumpărat sandvișuri cu mucegai de la McDonald’s

O tânără albaiuliancă susține că a cumpărat un sandviș cu omletă ce părea a fi mucegăită de la un restaurant McDonald’s din municipiu. Tânăra spune că deja a făcut o plângere online la Protecția Consumatorului în această cauză.

Aceasta susține că duminică dimineața soțul său s-a dus la McDonald’s să cumpere micul dejun și cafea, plecând apoi la muncă.

„După ce am mușcat a doua oară din sandviș mi s-a părut că are un gust rău, l-am desfăcut și am văzut că este mucegăită omleta. L-am sunat pe soțul meu să îi spun să nu mănânce că e mucegait și când a desfăcut sandvișul lui a spus că într-adevăr și al lui e tot așa. Le-am scris pe pagina de Facebook și am trimis un feedback pe site-ul lor. Daca aveam cu cine sa las copilul mă duceam să le arat. Nu se poate așa ceva!”, a spus albaiulianca indignată.