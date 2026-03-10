FOTO | Ștefania Mara Bușcă, din clasa a XI-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba Franceză
Bușcă Ștefania Mara, din clasa a XI-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba Franceză
Eleva Bușcă Ștefania Mara, din clasa a XI-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba Franceză.
Reprezentanții liceului au transmis felicitări atât elevei, cât și profesorului coordonator, pentru rezultatul obținut.
,,Premiul al II-lea la Olimpiada Națională de Limba Franceză – etapa județeană – performanță deosebită pentru Liceul Teoretic Teiuș!
Suntem mândri să anunțăm obținerea Premiului al II-lea la Olimpiada Națională de Limba Franceză – etapa județeană, o realizare care confirmă pasiunea și munca elevilor noștri.
Eleva Bușcă Ștefania Mara, din clasa a XI-a, s-a remarcat prin rezultatele sale excelente, demonstrând talent, seriozitate și dragoste pentru limba franceză.
Îi transmitem felicitări pentru această reușită și îi dorim mult succes în continuare!
Mulțumiri și profesorului coordonator, Săsărman Adriana Georgeta, pentru dedicarea și sprijinul oferit.
Liceul Teoretic Teiuș, Alba, continuă să susțină performanța și excelența în educație.
Bravo, Ștefania! Nous sommes fiers de toi!”, se arată într-o postare publicată de Liceul Teoretic Teiuș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU de vegetație uscată într-un sat din comuna Albac: Pompierii intervin cu o autospecială
INCENDIU de vegetație uscată într-un sat din comuna Albac: Pompierii intervin cu o autospecială Pompierii din Câmpeni intervin, marți, 10 martie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în satul Dealu Lămășoi, comuna Albac, la vegetația uscată. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în loc. Albac, […]
VIDEO | IPJ Alba, competiție sportivă de tir dinamic de Ziua Poliției Române 2026: Simulare de intervenție pentru salvarea unui ostatic
IPJ Alba, competiție sportivă de tir dinamic de Ziua Poliției Române 2026: Simulare de intervenție pentru salvarea unui ostatic Ieri, 9 martie 2026, în cadrul activităților sportive dedicate Zilei Poliției Române, polițiștii Biroului Pregătire Profesională au organizat o competiție de tir dinamic, pe un poligon de tragere, aflat în municipiul Alba Iulia. Polițiștii din cadrul […]
Impozite locale 2026 | Reduceri de impozite pentru persoanele cu dizabilități și în cazul clădirilor vechi, la aprobare în Consiliul Local Alba Iulia: Ședință extraordinară cu convocare de îndată
Reduceri de impozite pentru persoanele cu dizabilități și în cazul clădirilor vechi, la aprobare în Consiliul Local Alba Iulia: Ședință extraordinară cu convocare de îndată Consiliul local al municipiului Alba Iulia a fost convocat în ședință extraordinară cu convocare de îndată, miercuri, 11 martie 2026. Pe ordinea de zi se află un proiect de hotărâre […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Producția de carne din România: Creșteri la porcine și păsări, scăderi la bovine, ovine și caprine, în ianuarie 2026
Producția de carne din România: Creșteri la porcine și păsări, scăderi la bovine, ovine și caprine, în ianuarie 2026 Producția...
CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România: „Toleranță zero pentru nerespectarea standardelor”
CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole,...
Știrea Zilei
Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere cu aproximativ 21,5% faţă de anul anterior
Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere...
Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare publică
Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare...
Curier Județean
INCENDIU de vegetație uscată într-un sat din comuna Albac: Pompierii intervin cu o autospecială
INCENDIU de vegetație uscată într-un sat din comuna Albac: Pompierii intervin cu o autospecială Pompierii din Câmpeni intervin, marți, 10...
VIDEO | IPJ Alba, competiție sportivă de tir dinamic de Ziua Poliției Române 2026: Simulare de intervenție pentru salvarea unui ostatic
IPJ Alba, competiție sportivă de tir dinamic de Ziua Poliției Române 2026: Simulare de intervenție pentru salvarea unui ostatic Ieri,...
Politică Administrație
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie să rămână o prioritate europeană
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie...
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
Opinii Comentarii
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia Octavian Șchiau (n. 10 martie...
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...