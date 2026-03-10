Curier Județean

FOTO | Ștefania Mara Bușcă, din clasa a XI-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba Franceză

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Bușcă Ștefania Mara, din clasa a XI-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba Franceză

Eleva Bușcă Ștefania Mara, din clasa a XI-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba Franceză.

Reprezentanții liceului au transmis felicitări atât elevei, cât și profesorului coordonator, pentru rezultatul obținut.

,,Premiul al II-lea la Olimpiada Națională de Limba Franceză – etapa județeană – performanță deosebită pentru Liceul Teoretic Teiuș!

Suntem mândri să anunțăm obținerea Premiului al II-lea la Olimpiada Națională de Limba Franceză – etapa județeană, o realizare care confirmă pasiunea și munca elevilor noștri.

Eleva Bușcă Ștefania Mara, din clasa a XI-a, s-a remarcat prin rezultatele sale excelente, demonstrând talent, seriozitate și dragoste pentru limba franceză.

Îi transmitem felicitări pentru această reușită și îi dorim mult succes în continuare!

Mulțumiri și profesorului coordonator, Săsărman Adriana Georgeta, pentru dedicarea și sprijinul oferit.

Liceul Teoretic Teiuș, Alba, continuă să susțină performanța și excelența în educație.

Bravo, Ștefania! Nous sommes fiers de toi!”, se arată într-o postare publicată de Liceul Teoretic Teiuș.

