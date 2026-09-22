Curier Județean

Bărbat de 28 de ani, din Vințu de Jos, prins la volan cu dreptul de a conduce suspendat suspendat: Este cercetat de oamenii legii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

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Bărbat de 28 de ani, din Vințu de Jos, prins la volan cu dreptul de a conduce suspendat suspendat: Este cercetat de oamenii legii

Un bărbat de 28 de ani, din Vințu de Jos, a fost depistat de oamenii legii în timp ce se afla la volan cu permisul suspendat din 10 august 2026.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 septembrie 2026, în jurul orei 14.40, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe strada Macului, din localitatea Vințu de Jos, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Vințu de Jos.

Din verificări a reieșit că acesta are suspendat dreptul de a conduce din data de 10 august 2026.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

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