FOTO | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Cât au ajuns să coste benzina și motorina, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

De

Prețul petrolului a trecut de pragul psihologic de 100 de dolari pe baril, pentru prima dată din 2022, în contextul geopolitic intens din Orientul Mijlociu. 

Aproximativ 15 milioane de barili de țiței, aproximativ 20% din petrolul mondial, sunt transportați de obicei zilnic prin Strâmtoarea Ormuz , potrivit firmei independente de cercetare Rystad Energy. În acest context există temeri că prețul carburanților ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru. 

Situația în Alba Iulia

În acest moment, situația din Alba Iulia stă în felul următor: prețul mediu la benzină standard: 8,34 lei/litru, iar motorină standard: 8,82 lei/litru

Petrom Alba Iulia: 

  • Benzină standard: 8.32 lei/litru
  • Motorină standard: 8.78 lei/litru

Rompetrol Alba Iulia: 

  • Benzină standard: 8.39 lei/litru
  • Motorină standard: 8.89 lei/litru

LukOil Alba Iulia:

  • Benzină standard: 8.32 lei/litru
  • Motorină standard: 8.78 lei/litru

MOL:

  • Benzină standard: 8.38 lei/litru
  • Motorină standard: 9.12 lei/litru

Amenințarea atacurilor iraniene cu rachete și drone a împiedicat petrolierele să traverseze strâmtoarea, care se învecinează la nord cu Iranul, transportând petrol și gaze din Arabia Saudită, Kuweit, Irak, Qatar, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Iran.

Reamintim că, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a preţului pentru barilul de petrol din 1983 încoace. 

„Astăzi avem cea mai mare creştere a barilului de petrol săptămânală din 1983, de când sunt date care se colectează pe această piaţă. Este evident că va urma acest trend. Este evident că deocamdată nu se opresc altercaţiile militare în Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că va trebui să intervenim. Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a anunţat ministrul Energiei, potrivit News.ro.

Bogdan Ivan a declarat că Guvernul trebuie să ia o decizie chiar săptămâna viitoare pentru a preîntâmpina creşterea preţului carburanţilor la 10 lei/litrul.

