FOTO, LIVE-TEXT: Industria Galda – Metalurgistul Cugir 0-0 la pauză | Foame de puncte în primul derby „de Alba” al stagiunii

Industria Galda – Metalurgistul Cugir, primul derby “de Alba” al sezonului, meci contând pentru etapa a 4-a a Ligii a 3-a, găsește ambele grupări în criză de puncteurar



Cugirul a început mai bine: P. Păcurar (6) – șut de la 16 metri, pe centru, prins de Suciu. O ocazie mare a irosit Coltior (8) – reluare cu capul, în bara dreaptă, din 6 metri, la centrarea lui Șaucă. Cioară (21) a șutat de la 17 metri, din lovitură liberă, puțin peste transversală. Peste 10 minute, Truță a șutat de la 20 de metri, pe centru, Gorea a prins fără emoții.O altă oportunitate a oaspeților, R. Trif (38) nu lovește balonul din poziție favorabilă, la centrarea lui P. Păcurar. Ov. Truță (45+2) reluare defectuasă cu caoul din 5 metri

În tribune sunt în jur de 350 de spectatori

Se anunță o confruntare interesantă între conjudețene apăsate de griji după un start ratat de sezon în care nu au cunoscut gustul victoriei. Pe de-o parte, găldenii nu se pot bucura pe deplin de calificarea în “16”-imile de finală ale Cupei României, unde vor întâlni Petrolul Ploiești, o premieră în istoria clubului, însă nu pot uita că au trei înfrângeri din tot atâtea jocuri în eșalonul terț, ultimul joc, 2-8 la Recea, fiind un adevărat coșmar.

Nici gruparea de sub Drăgana nu are prea multe motive de satisfacție după disputarea primelor trei runde, “roș-albaștrii” conduși de Lucian Itu având numai două puncte. Conform ierarhiei la zi, se înfruntă două formații din subsol, Industria (zero puncte, locul 15) și Metalurgistul (două puncte, poziția a 14-a).

Industria: Căt. Suciu – Gergely, Haiduc, Cioplântă, Puha – D. Lupșan – Ov. Truță, Al. Costea, G. Goronea, Ad. Lăcătuș – Cioară; rezerve Lepăat, Adam, Cunțan, Fl. Schiau, P. Muntean, Circov, Baghiu. Antrenor Paul Ciucă.

Metalurgistul: Gorea – Bold, Dohotariu, R. Trif, Vitinha – Șaucă, I. Grozav, M. Neagu, Coltor – P. Păcurar – Dicu; rezerve R. Anton, Lang, L. Contra, D. Casian, Șuteu, Șt. Radu, Davidaș. Antrenor Lucian Itu

Avertismente: Al. Costea (16), Ad. Lăcătuș (37)/ Coltor (33), I. Grozav (39)

Arbitri: R. Ciorbea (Sânpetru), V. Pânzaru (Brașov), M. Tunsoiu (Șinca Nouă) Observatori I. Teodor, J. Toma (ambii Tg. Mureș)