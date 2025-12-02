FOTO | Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat școala cu tehnologie de ultimă generație

Rămâi conectat

Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat școala cu tehnologie de ultimă generație

acum 59 de minute

Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat școala cu tehnologie de ultimă generație

Marius Pintea, directorul liceului din Teiuș, a primit în 2025 titlul de „Directorul anului pentru inovare”, după ce a reușit să transforme școala pe care o conduce într-un centru modern de educație digitală.

Într-o comunitate mică, aflată aproape de Alba Iulia, el a pus bazele unui sistem în care elevii învață cu ajutorul realității virtuale, al realității augmentate și al platformelor în cloud, folosite zilnic pentru teme și proiecte.

Stirileprotv.ro relatează că profesorul de limba română, Marius Pintea a accesat fonduri europene pentru dotarea școlii și, în paralel, a obținut finanțări pentru formarea colegilor. Astăzi, 60 de profesori sunt instruiți în pedagogie digitală și utilizează eficient tehnologia din clase. Toate clădirile unității de învățământ, de la grădiniță la liceu au fost modernizate, iar întregul campus funcționează ca un centru de tehnologie și inovare.

La orele de biologie sau istorie, elevii poartă ochelari VR prin care explorează piramidele, mormântul lui Tutankamon sau mecanismele corpului uman, iar la alte discipline folosesc table inteligente, videoproiectoare, laptopuri și platforme online pe care își salvează lucrările.

Marius Pintea, în vârstă de 43 de ani, a atras în total 2,6 milioane de euro pentru echipamente și formare profesională, iar profesorii s-au adaptat rapid la noile instrumente. Cursurile interactive au schimbat complet atmosfera din școală, iar absenteismul și abandonul școlar au dispărut în ultimii doi ani. Directorul a implementat și un program de masă caldă oferită tuturor elevilor la pauza mare.

În ziua în care primea premiul la București, Marius Pintea a aflat că tatăl său se află pe patul de moarte, moment pe care l-a trăit alături de soția sa, profesoară de economie, și de cei doi copii. Cei doi părinți spun că nici școlile din Alba Iulia nu dispun de dotările liceului din Teiuș, iar băiatul lor cel mare a sesizat imediat diferența.

Sursa foto reprezentativă captură ecran, stirileprotv.ro

