FOTO: Cupa Unirii la bridge, ediția a 18-a, eveniment sportiv internațional de marcă

Iris Axintie, promițătoarea jucătoare de baschet din Cetatea Marii Uniri, a fost convocată la reprezentativa feminină a României Under 18, deși are doar 16 ani! Legitimată la CSM Târgu Mureș, albaiulianca a fost solicitată la o acțiune a lotului “tricolor” Under 18, mai precis un stagiu de pregătire centralizată ce va avea loc în Creta, […]