„Procurorul pistolar” Radu Bucurică, internat într-o unitate medicală specializată: Măsura arestării preventive, revocată de Curtea de Apel Alba Iulia
„Procurorul pistolar” Radu Bucurică, internat într-o unitate medicală specializată: Măsura arestării preventive, revocată de Curtea de Apel Alba Iulia
„Procurorul pistolar” Radu Bucurică va fi internat într-o unitate medicală specializată, iar măsura arestării preventive a fost revocată luni, 21 septembrie 2026, de Curtea de Apel Alba Iulia.
,,Cu privire la același inculpat, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia avea pe rol soluționarea cererii de prelungire a măsurii arestării preventive (dosar 598/57/2026), în cursul zilei de astăzi 21.09.2026, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a sesizat instanța cu o cerere (dosar 603/57/2026) prin care a solicitat luarea măsurii de siguranță a internării medicale provizorii a inculpatului și revocarea măsurii arestării preventive a inculpatului, cele două măsuri neputând fi aplicate simultan.
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În urma judecării ambelor cauze, Curtea de Apel Alba Iulia a admis propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și a dispus internarea medicală provizorie a inculpatului într-o unitate specializată de asistență medicală, până la însănătoșire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea măsurii. Totodată, instanța a respins ca nefondată solicitarea de prelungire a măsurii arestării preventive și a revocat măsura arestării preventive a aceluiași inculpat.
Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia nu este definitivă, poate fi atacată cu contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare, în privința dispozițiilor referitoare la măsura arestării preventive și în termen de 5 zile de la pronunțare, în privința dispoziției de luare a măsurii internării medicale provizorii”, a transmis Curtea de Apel Alba Iulia.
Potrivit unor surse ziarulunirea.ro, din expertiza efectuată, procurorul Bucurică ar avea discernământul abolit (sau absent), adică o lipsă totală a capacității unei persoane de a-și da seama de consecințele propriilor acțiuni și de a delibera asupra acestora în momentul comiterii unei fapte sau încheierii unui act.
Reamintim că Radu Bucurică, procurorul care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal, a fost adus, din nou, luni, 21 septembrie 2026, la Curtea de Apel Alba Iulia, unde judecătorii au analizat cererea privind prelungirea arestării sale preventive.
Bucurică se afla în arest preventiv pentru 30 de zile, măsura fiind dispusă începând cu 27 august și până în 25 septembrie 2026, inclusiv. Acesta a fost reţinut pe 10 august, pentru 24 de ore, fiind acuzat că a produs un scandal într-un local public din judeţul Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliţie a folosit un spray lacrimogen şi a tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenţi.
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