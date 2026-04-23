FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, meci special cu copiii de la Centrul de Zi ReCreativ! Bucurie și zâmbete pe „Cetate”

CSM Unirea Alba Iulia, meci special cu copiii de la Centrul de Zi ReCreativ! Bucurie și zâmbete pe „Cetate”, cu prilejul unei acțiuni deosebite

Echipierii divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia au oferit momente aparte pentru 16 copii, cu vârste între 6 și 16 ani, puștii bucurându-se de o miuță pe cinste pe gazonul Stadionului „Cetate”, alături de jucătorii grupării „alb-negre”.

Mai mult, participanții vor participa și la următorul meci de pe arena albaiuliană, cu SCM Zalău, sâmbătă, 9 mai, CSM Unirea Alba Iulia vizând promovarea în Liga 2.

Jucătorii CSM Unirea Alba Iulia au fost alături de copiii de la Centrul de Zi ReCreativ, serviciu social din municipiu, cofinanțat din fonduri europene, dedicat sprijinirii și dezvoltării copiilor prin activități educative și recreative, într-o acțiune specială desfășurată pe stadionul din municipiul reședință de județ.

Cei mici au intrat pe teren, au jucat fotbal alături de uniriști și au descoperit mai multe despre sport. „Copiii au fost entuziasmați, au recunoscut jucători și s-au bucurat enorm de această experiență. Pentru mulți dintre ei a fost ceva special și își doresc să revină cu drag”, a declarat unul dintre însoțitori pentru pagina oficială a clubului CS Municipal Unirea Alba Iulia.

Sursa: CSM Unirea Alba Iulia

