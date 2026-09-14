FOTO | Campania „Micii Polițiști ai Animalelor” la Vurpăr: Cei mici au învățat despre empatie, responsabilitate și despre gesturile simple prin care fiecare dintre noi poate proteja un animal
Campania „Micii Polițiști ai Animalelor” la Vurpăr: Cei mici au învățat despre empatie, responsabilitate și despre gesturile simple prin care fiecare dintre noi poate proteja un animal
În prima săptămână a noului an școlar, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat o activitate informativ-preventivă la Școala Primară Ghirbom și la Școala Gimnzială Vurpăr, unde au dat startul campaniei „Micii Polițiști ai Animalelor”.
Prin intermediul unui joc interactiv, adaptat vârstei lor, cei mici au învățat să facă diferența dintre situațiile în care animalele sunt îngrijite corespunzător și cele în care au nevoie de ajutor.
Polițiștii, împreună cu elevii, au discutat despre empatie, responsabilitate și despre gesturile simple prin care fiecare dintre noi poate proteja un animal.
La final, fiecare elev a primit o legitimație simbolică de „Polițist pentru o zi”, transformând lecția într-o misiune pe care o poate duce mai departe.
Prin astfel de activități ne dorim ca cei mici să adopte un comportament responsabil, să fie empatici și să respecte animalele cu care se întâlnesc și cu care se vor întâlni chiar și atunci când vor fi adulți.
Campania „Micii Polițiști ai Animalelor” va continua și în alte școli din județ.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
12 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
14 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează luni, 14 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
Amenzi de peste 9.500 lei date de polițiștii din Aiud, în urmei unei acțiuni în municipiu: Zeci de persoane și mașini verificate
Amenzi de peste 9.500 lei date de polițiștii din Aiud, în urmei unei acțiuni în municipiu: Zeci de persoane și mașini verificate Polițiștii din municipiul Aiud au desfășurat la data de 13 septembrie 2026, în intervalul orar 17.00 – 20.00, o acțiune, pe raza municipiului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță […]
Adolescentă de 18 ani și concubinul ei, reținuți de polițiștii din Alba Iulia: Sunt cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal a propriului copilaș
Adolescentă de 18 ani și concubinul ei, reținuți de polițiștii din Alba Iulia: Sunt cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal a propriului copilaș O adolescentă de 18 ani și concubinul ei au fost reținuți de polițiștii din Alba Iulia și sunt cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal a propriului copilaș. Potrivit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum se va moderniza Armata României în următorii 10 ani: Noul Plan de Înzestrare aprobat de CSAT, prezentat de MApN
Cum se va moderniza Armata României în următorii 10 ani: Noul Plan de Înzestrare aprobat de CSAT, prezentat de MApN...
Încă o taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein din noiembrie 2026. Costul de 3 euro rămâne în vigoare
Încă o taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein din noiembrie 2026. Costul de 3 euro rămâne în vigoare...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO, VIDEO | Accident GRAV în Alba Iulia: Un pieton este prins sub un camion, pe șoseaua de centură
Accident GRAV în Alba Iulia: Un pieton este prins sub un camion, pe șoseaua de centură Un accident rutier grav...
Foto | Câte cadre avea Securitatea în județul Alba în 1988. ,,Cifre exacte, în premieră”, publicate de CNSAS
Câte cadre avea Securitatea în județul Alba în 1988. ,,Cifre exacte, în premieră”, publicate de CNSAS Județul Alba avea, în...
Curier Județean
FOTO | Campania „Micii Polițiști ai Animalelor” la Vurpăr: Cei mici au învățat despre empatie, responsabilitate și despre gesturile simple prin care fiecare dintre noi poate proteja un animal
Campania „Micii Polițiști ai Animalelor” la Vurpăr: Cei mici au învățat despre empatie, responsabilitate și despre gesturile simple prin care...
12 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
14 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...