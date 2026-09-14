FOTO | Campania „Micii Polițiști ai Animalelor” la Vurpăr: Cei mici au învățat despre empatie, responsabilitate și despre gesturile simple prin care fiecare dintre noi poate proteja un animal

Campania „Micii Polițiști ai Animalelor” la Vurpăr: Cei mici au învățat despre empatie, responsabilitate și despre gesturile simple prin care fiecare dintre noi poate proteja un animal

În prima săptămână a noului an școlar, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat o activitate informativ-preventivă la Școala Primară Ghirbom și la Școala Gimnzială Vurpăr, unde au dat startul campaniei „Micii Polițiști ai Animalelor”.

Prin intermediul unui joc interactiv, adaptat vârstei lor, cei mici au învățat să facă diferența dintre situațiile în care animalele sunt îngrijite corespunzător și cele în care au nevoie de ajutor.

Polițiștii, împreună cu elevii, au discutat despre empatie, responsabilitate și despre gesturile simple prin care fiecare dintre noi poate proteja un animal.

La final, fiecare elev a primit o legitimație simbolică de „Polițist pentru o zi”, transformând lecția într-o misiune pe care o poate duce mai departe.

Prin astfel de activități ne dorim ca cei mici să adopte un comportament responsabil, să fie empatici și să respecte animalele cu care se întâlnesc și cu care se vor întâlni chiar și atunci când vor fi adulți.

Campania „Micii Polițiști ai Animalelor” va continua și în alte școli din județ.

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