Curier Județean

FOTO | Artiști pe pârtie: Membrii Ansamblului artistic al colegiului militar din Alba Iulia au lăsat deoparte costumele și instrumentele muzicale pentru un weekend de schi la Arieșeni

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 43 de minute

în

De

Membrii Ansamblului artistic al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au petrecut câteva zile aparte. 

Elevii Ansamblului artistic au lăsat pentru moment scena de spectacole, costumele și instrumentele muzicale și au încălțat schiurile și plăcile de snowboard, petrecând un weekend relaxant la munte.

Sâmbătă și duminică, elevii cu înclinații artistice care fac parte din formațiile de dansuri populare, de societate, dansuri moderne, medievale, soliștii vocali și instrumentali s-au aflat la Arieșeni alături de instructorii lor s-au bucurat de frumusețea iernii și a zonei montane.

Excursia a fost atât o ocazie de relaxare, cât și o oportunitate de consolidare a spiritului de echipă și o recompensă pentru implicarea și obținerea de performanțe în domeniul artistic pentru cei pasionați de muzică și dans, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

