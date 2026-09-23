Curier Județean

Foto | Acțiune de prevenire a violenței domestice, la o fabrică din Baia de Arieș: Ce aplicație utilă au prezentat polițiștii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 33 de minute

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Acțiune de prevenire a violenței domestice, la o fabrică din Baia de Arieș: Ce aplicație utilă au prezentat polițiștii 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, derulează, în perioada 21 – 25 septembrie 2026, la nivelul județului Alba, activități dedicate evenimentului „Săptămâna Prevenirii Criminalității”.

Astăzi, 23 septembrie 2026, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică și cu cei din cadrul Poliției Orașului Baia de Arieș, o activitate preventivă pe linia violenței domestice, la o fabrică de materiale textile din orașul Baia de Arieș.

Scopul activității l-a constituit creșterea gradului de conștientizare în rândul persoanelor în ceea ce privește prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și promovarea unui comportament bazat pe respect și egalitate.

Pe parcursul activității, au fost distribuite și pliante informative. 

De asemenea, persoanelor prezente le-a fost prezentată aplicația Bright Sky, un instrument util destinat sprijinirii victimelor violenței domestice, care oferă informații, resurse și posibilitatea de a solicita ajutor în mod discret și rapid.

Aplicația este gratuită și poate fi folosită atât de persoanele care se confruntă cu violența domestică, cât și de cele care se tem pentru siguranța unui membru al familei sau a unei persoane apropiate.

Îndrumăm cetățenii să sesizeze organele de poliție în situația în care observă un caz de violență domestică sau să solicite ajutor, dacă sunt chiar ei victime ale unui astfel de caz.

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