Benzina a depășit 10 lei pe litru la o cunoscută benzinărie din Alba Iulia: Cât costă motorina

Benzina a trecut de pragul de 10 lei pe litru, după aproape o săptămână în care s-a menținut la 9,99 lei. Motorina se apropie de 11 lei pe litru.

Miercuri, 23 septembrie 2026, unele stații de alimentare au afișat deja noile tarife, iar litrul de benzină a ajuns la 10,03 lei. Este un nivel record pentru prețul benzinei, în timp ce și motorina se află la un nivel fără precedent.

Prețul carburanților în Alba Iulia, luni, 23 septembrie 2026:

OMV:

Motorină – 10.97 lei

Benzină – 10.03 lei

Petrom:

Motorină – 10.91 lei

Benzină – 9.93 lei

Lukoil

Motorină – 10.99 lei

Benzină – 9.99 lei

Mol:

Motorină – 10.97 lei

Benzină – 9.99 lei

Rompetrol:

Motorină – 10.97 lei

Benzină – 9.99 lei

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii modifică tarifele de la o oră la alta.

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