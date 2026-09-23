Curier Județean

Benzina a depășit 10 lei pe litru la o cunoscută benzinărie din Alba Iulia: Cât costă motorina

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Benzina a depășit 10 lei pe litru la o cunoscută benzinărie din Alba Iulia: Cât costă motorina

Benzina a trecut de pragul de 10 lei pe litru, după aproape o săptămână în care s-a menținut la 9,99 lei. Motorina se apropie de 11 lei pe litru.

Miercuri, 23 septembrie 2026, unele stații de alimentare au afișat deja noile tarife, iar litrul de benzină a ajuns la 10,03 lei. Este un nivel record pentru prețul benzinei, în timp ce și motorina se află la un nivel fără precedent.

Prețul carburanților în Alba Iulia, luni, 23 septembrie 2026: 

OMV:

  • Motorină – 10.97 lei
  • Benzină – 10.03 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.91 lei
  • Benzină – 9.93 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.99 lei
  • Benzină – 9.99 lei

Mol:

  • Motorină – 10.97 lei
  • Benzină – 9.99 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.97 lei
  • Benzină – 9.99  lei

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii modifică tarifele de la o oră la alta.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

23 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 minute

în

23 septembrie 2026

De

23 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează miercuri, 23 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Acțiune de prevenire a violenței domestice, la o fabrică din Baia de Arieș: Ce aplicație utilă au prezentat polițiștii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 33 de minute

în

23 septembrie 2026

De

Acțiune de prevenire a violenței domestice, la o fabrică din Baia de Arieș: Ce aplicație utilă au prezentat polițiștii  Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, derulează, în perioada 21 – 25 septembrie 2026, la nivelul județului Alba, activități dedicate evenimentului „Săptămâna Prevenirii Criminalității”. Astăzi, 23 septembrie 2026, polițiștii […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Elev fruntaș Alisa Toplicean, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, performanță remarcabilă la Campionatul Mondial de Karate WUKF: A obținut 4 medalii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

23 septembrie 2026

De

Elev fruntaș Alisa Toplicean, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, performanță remarcabilă la Campionatul Mondial de Karate WUKF: A obținut 4 medalii Elev fruntaș Alisa Toplicean, din clasa a X-a, a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul Mondial de Karate WUKF, unde a cucerit patru medalii: două de aur, una de argint […]

Citește mai mult