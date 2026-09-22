Când vor intra primele burse în anul școlar 2026–2027: Ce sume vor primi elevii și cine se încadrează
Când vor intra primele burse în anul școlar 2026–2027: Ce sume vor primi elevii și cine se încadrează
Bursele revin în atenția elevilor și a părinților odată cu începerea noului an școlar. Primele sume aferente anului școlar 2026–2027 sunt așteptate în luna noiembrie, iar cuantumurile principale avute în vedere rămân la nivelul celor din anul precedent.
Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, în timp ce bursele socială și tehnologică sunt de câte 300 de lei. Ministerul Educației a pus în consultare, în august 2026, un proiect de modificare a metodologiei, iar informațiile disponibile la începutul anului școlar indică menținerea principalelor reguli și valori.
Când ar urma să fie plătite primele burse
Potrivit calendarului de plată aplicabil, bursele sunt achitate lunar, pe data de 20, pentru luna precedentă. Dacă data de 20 cade într-o zi nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară.
bani
La începutul anului școlar există însă o particularitate. Sumele aferente lunilor septembrie și octombrie sunt achitate împreună în noiembrie. Astfel, prima plată pentru anul școlar 2026–2027 este așteptată pe 20 noiembrie 2026.
Ulterior, plățile continuă lunar. Sumele efectiv primite pot varia în funcție de numărul zilelor de curs din luna respectivă și de regulile aplicabile fiecărui tip de bursă.
Cât valorează bursele în anul școlar 2026–2027
Principalele forme de sprijin financiar pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat sunt bursa de merit, bursa socială și bursa tehnologică. Este prevăzută separat și bursa pentru sprijinirea reintegrării școlare a mamelor minore.
Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursa socială și bursa tehnologică sunt de câte 300 de lei pe lună. Valorile pot fi suplimentate în anumite situații, în funcție de fondurile alocate de autoritățile locale sau de alte venituri care pot fi folosite în acest scop.
Elevii pot beneficia în anumite condiții de mai multe forme de sprijin. Bursa socială poate fi cumulată cu cea de merit, iar bursa tehnologică poate fi cumulată atât cu bursa socială, cât și cu cea de merit.
Cine poate primi bursa de merit de 450 de lei
Bursa de merit este destinată elevilor de gimnaziu, liceu și învățământ profesional care obțin rezultate școlare bune.
Aceasta se acordă primilor 15% dintre elevii fiecărei clase, cu condiția ca media generală obținută în anul școlar anterior să fie de cel puțin 9. Dacă mai mulți elevi au aceeași medie cu ultimul beneficiar rezultat din aplicarea procentului de 15%, aceștia sunt incluși suplimentar.
Pentru elevii din clasa a V-a situația este diferită, deoarece aceștia nu au o medie anuală din gimnaziu pe baza căreia să fie stabilită bursa. În cazul lor sunt luate în calcul rezultatele obținute în primele două intervale de cursuri din anul școlar în curs.
Pentru elevii care intră în clasa a IX-a se ia în considerare media de admitere la liceu. Sunt prevăzute și situații speciale pentru elevii admiși fără Evaluarea Națională în baza unor rezultate deosebite la olimpiade.
Cine poate primi bursa socială de 300 de lei
Bursa socială are rolul de a sprijini elevii aflați în situații vulnerabile și de a preveni abandonul școlar. Aceasta poate fi acordată, în condițiile prevăzute de metodologie, inclusiv în funcție de veniturile familiei sau de anumite situații medicale și sociale.
Spre deosebire de bursa de merit, pentru care lista beneficiarilor este întocmită la nivelul școlii, pentru mai multe categorii de bursă socială părinții sau elevii majori trebuie să depună cererea și documentele justificative necesare.
Burse sociale pot primi și elevii din învățământul particular și confesional, dacă urmează cursurile cu frecvență de zi, la nivel primar, gimnazial sau liceal și sunt școlarizați fără taxe.
Absențele pot duce la pierderea bursei pentru luna respectivă
Elevii trebuie să fie atenți și la prezența la cursuri. Potrivit metodologiei care a reglementat acordarea burselor și pe baza căreia sunt păstrate principalele reguli, acumularea a cel puțin 10 absențe nemotivate într-o lună poate duce la neacordarea bursei de merit, sociale sau tehnologice pentru luna respectivă.
Există și condiția privind comportamentul școlar. Pentru acordarea acestor burse este relevantă obținerea mediei 10 la purtare sau, după caz, a calificativului „Foarte bine”.
Prin urmare, pentru familiile care așteaptă primele burse ale anului școlar 2026–2027, 20 noiembrie este principalul reper pentru plată, când ar urma să fie achitate drepturile aferente primelor două luni de cursuri. Părinții care solicită bursă socială trebuie să urmărească însă și termenele comunicate de unitatea de învățământ pentru depunerea documentelor necesare.
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