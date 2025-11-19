FOTO | ACCIDENT rutier în zona Kaufland, Calea Moților, în Alba Iulia: Un minor pe trotinetă s-a ciocnit cu un autoturism

FOTO | ACCIDENT rutier în zona Kaufland, Calea Moților, în Alba Iulia: Un minor pe trotinetă a intrat în coliziune cu un autoturism

Un accident rutier a avut loc în zona Kaufland, Calea Moților, astăzi, 19 noiembrie, în jurul orei 17:30. Din primele informații, un minor care se deplasa pe o trotinetă și un autoturism au fost implicați.

Mai exact, minorul, de aproximativ 14 ani, a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa regulamentar. Din fericire, cei implicați nu au fost răniți în urma evenimentului rutier.

,,Un minor de aproximativ 14 ani care a acroșat un autoturism care se deplasa regulamentar. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, cei implicați nefiind răniți”, a transmis IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.

