FOTO Accident rutier GRAV la Mihoiești: Trei persoane rănite după o coliziune între două mașini

Șase medici noi la Spitalul Municipal Blaj: Unitatea medicală are 74 de medici sub contract, cel mai mare număr pe care l-a avut vreodată Șase medici noi își vor începe activitatea în curând la Spitalul Municipal Blaj. Unitatea medicală are astfel 74 de medici sub contract, cel mai mare număr pe care l-a avut vreodată. […]