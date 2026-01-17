Evenimentele astronomice ale anului 2026: Ce fenomene de pe cer se văd din România. Apus de lună eclipsată, în august
Evenimentele astronomice ale anului 2026: Ce fenomene de pe cer se văd din România
Și în 2026 pe cer vor avea zeci de feniomene astronomice, multe vizibile şi din România.
Pe listă se regăsesc ploi de meteori, stele căzătoare şi planete care vor străluci puternic.
Rețineți că pe 28 august 2026 vom putea vedea un apus de Lună eclipsată.
Cei care pot vedea apusul Lunii, vor vedea atunci un apus ciudat, cu o Lună deformată de atmosferă și colorată ciudat, o jumătate maronie, iar cealaltă normală.
În plus, pentru că eclipsele de Lună se produc când Luna se află în partea opusă Soarelui, în timp ce Luna apune, răsare și Soarele.
Acesta va fi al doilea apus de astru eclipsat vizibil din țara noastră, după apusul Soarelui de pe 12 august în timpul eclipsei de Soare.
Cer senin la toată lumea!”, a precizat astronomul Adrian Șonka.
foto: arhivă
