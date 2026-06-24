Evaluarea Națională 2026 la Matematică: Astăzi are loc a doua probă scrisă. CALENDAR COMPLET
Evaluarea Națională 2026 la Matematică: Astăzi are loc a doua probă scrisă. CALENDAR COMPLET
Luni, 22 iunie 2026, s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (Limba și literatura română) – sesiunea 2026.
În județul Alba au fost prezenți 2.383 de candidați din cei 2,440 înscriși. Nu s-au prezentat la examen 57 de candidați, au precizat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba prin intermediul unui comunicat de presă.
Subiectul și baremul de corectare pentru proba de Limba și literatura română vau fost publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00.
Următoarea probă scrisă (Matematică) va avea loc miercuri, 24 iunie 2026, iar ultima probă (Limba și literatura maternă) va fi susținută vineri, 26 iunie, de elevii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.
Primele rezultate vor fi afișate în 1 iulie 2026, până la ora 12:00 (în centrele de examen). În perioada 1-3 iulie vor putea fi vizualizate lucrările și se vor putea depune contestațiile.
Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.
Rezultatele finale vor fi afișate în 8 iulie 2026, au reamintit reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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