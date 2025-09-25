DSVSA Alba: Campania de vaccinare antirabică la câini începe din 1 octombrie 2025. Amenzi între 5.000 și 10.000 de lei pentru proprietarii animalelor care nu respectă legea
DSVSA Alba: Campania de vaccinare antirabică la câini începe din 1 octombrie 2025. Amenzi între 5.000 și 10.000 de lei pentru proprietarii animalelor care nu respectă legea
Campania de vaccinare antirabică la câini începe, și în acest an, de la 1 octombrie 2025 și se desfășoară până în decembrie, fiind una dintre cele mai importante măsuri de prevenție pentru protejarea sănătății animalelor, dar și oamenilor și comunității, întrucât rabia (sau turbarea) e o boală letală și zoonotică (ce se transmite de la animal la om).
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba face apel la responsabilitate din partea deținătorilor acestor animale de companie, acum, mai mult ca oricând, în contextul în care, în acest an, un bărbat din județul Iași a murit după ce a fost mușcat de un câine turbat, bolnav de rabie. Facem precizarea că în județul Alba nu a mai fost depistat niciun caz de rabie la animale, în ultimii 10 ani, însă măsurile de prevenție trebuie respectate în continuare cu seriozitate și responsabilitate.
Vaccinarea antirabică la câini se desfășoară prin medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, care activează în fiecare localitate și au încheiate contracte cu DSVSA Alba.
Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți efectuează vaccinări antirabice doar câinilor microcipați, conform legislației. Vaccinarea antirabică este obligatorie pentru toate carnasierele domestice, după ce acestea au fost identificate prin microcipare. Câinii pot fi vaccinați începând cu vârsta de 3 luni, iar imunitatea de protecție se dezvoltă în termen de 14 zile de la imunizare.
Costurile vaccinului antirabic și ale manoperei de vaccinare pentru câinii cu stăpân din exploatațiile non-profesionale (gospodării ale populației) sunt acoperite din bugetul ANSVSA, dar doar pentru câinii microcipati. Proprietarii câinilor au responsabilitatea de a suporta cheltuielile legate de identificarea și înregistrarea în RECS, precum și de completarea și eliberarea carnetelor de sănătate ale câinilor.
Rabia reprezintă o afecțiune extrem de periculoasă, care se transmite la oameni. Această boală infecțioasă afectează mamiferele, în special câinii, fiind cauzată de virusul rabic prezent în saliva animalelor infectate. Simptomele rabiei includ tulburări nervoase, agresivitate, paralizie și, în cele din urmă, decesul animalului.
Este esențial ca proprietarii de câini să conștientizeze importanța vaccinării antirabice și necesitatea microcipării. Identificarea prin microcipare va contribui semnificativ la reducerea abandonurilor de câini. Conform legislației, proprietarii sau deținătorii de câini, fie persoane fizice, fie juridice, sunt obligați să își identifice animalele prin microcipare sau prin alte metode stabilite de ANSVSA. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Economistul Radu Georgescu: „În România, scăderea deficitului cu 7% va avea un efect multiplicator de domino”
Radu Georgescu: „În România, scăderea deficitului cu 7% va avea un efect multiplicator de domino” Economistul Radu Georgescu a atras atenția asupra unei posibile crize economice similare celei din 2008, avertizând despre riscurile unei recesiuni severe în România. El precizează că economia țării a fost susținută în ultimii ani prin împrumuturi masive, iar acum se […]
ȘOMAJ 2025 | Premierul Ilie Bolojan: „Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj”
Ilie Bolojan: „Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj” Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, 24 septembrie 2025, într-o confeerință de presă, că Guvernul intenționează să reducă durata ajutorului de șomaj. Citește și: PENSII 2025 | Ilie Bolojan: Este inacceptabil să pensionăm oameni la 48-49 de ani, indiferent de domeniul de activitate „Trebuie să reducem […]
PENSII 2025 | Când intră pensiile pe card în luna octombrie: Când se fac plățile prin Poșta Română. Detalii pentru pensionari
Când intră pensiile pe card în luna octombrie 2025: Când se fac plățile prin Poșta Română. Detalii pentru pensionari În octombrie 2025, peste patru milioane de pensionari din România își vor primi veniturile lunare, însă calendarul plăților vine cu o mică schimbare, iar cei care au ales varianta viramentului bancar vor avea parte de o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: „În România, scăderea deficitului cu 7% va avea un efect multiplicator de domino”
Radu Georgescu: „În România, scăderea deficitului cu 7% va avea un efect multiplicator de domino” Economistul Radu Georgescu a atras...
DSVSA Alba: Campania de vaccinare antirabică la câini începe din 1 octombrie 2025. Amenzi între 5.000 și 10.000 de lei pentru proprietarii animalelor care nu respectă legea
DSVSA Alba: Campania de vaccinare antirabică la câini începe din 1 octombrie 2025. Amenzi între 5.000 și 10.000 de lei...
Știrea Zilei
FOTO | Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?”: O poveste de viață fascinantă în atenția a milioane de telespectatori
Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?” Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici a apărut în premieră, în...
VIDEO | În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Unul din ultimii meșteri dogari și fierari din Alba, se încăpățânează să ducă meșteșugul mai departe, modelând lemnul și fierul ca odinioară
În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Valentin Gomboș, din Vidra, unul din ultimii meșteri dogari...
Curier Județean
25-27 septembrie 2025 | „Sebeșul în mișcare”: Activități sportive și recreative pentru copii, tineri și adulți. PROGRAM
„Sebeșul în mișcare”: Activități sportive și recreative pentru copii, tineri și adulți. PROGRAM O serie de activități sportive și recreative...
VIDEO | Copil pe bicicletă, la un pas să fie lovit de o mașină pe o stradă din Alba Iulia. Șoferul trage un semnal de alarmă: ,,Părinți, vă rog, putea să se întâmple o tragedie”
Copil pe bicicletă, aproape lovit de o mașină pe o stradă din Alba Iulia. Șoferul trage un semnal de atenție:...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor...
FOTO | Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe
Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate Lucrările la Drumul Mănăstirilor sunt...
Opinii Comentarii
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat În fiecare an, pe data...
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă Începând cu anul 2019,...