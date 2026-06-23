Dragoș Damian, Terapia Cluj: Ilie Bolojan, dacă 2.500 de delegați de la Congres vor pune umărul ca Romania să aibă mai multe fabrici, uzine și combinate, atunci România va deveni o țară puternică și respectată în lume

Ilie Bolojan, la Congres, am auzit eu, ai vorbit despre „oamenii care muncesc, din economie, din fabrici”. Dacă spuneai „din fabrici, din uzine și din combinate”, era și mai bine.

Dacă aveam mai multe fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare, nu intram până peste cap în datoriile și deficitele și crizele în care am intrat în ultimii ani.

Dacă aveam mai multe fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare, eram mult mai bine pregătiți pentru OECD, pentru PNRR, pentru SAFE.

Dacă aveam mai multe fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare, nu eram acum la „-BBB”, stând cu sufletul la gură să nu picăm la „junk”.

Dacă aveam mai multe fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare, înfloreau pe lângă ele microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii.

Dacă aveam mai multe fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare, nu aveam cel mai grav NEET din Uniunea Europeană, peste 20%, la grupa de vârsta 15-29 de ani. Aveam mai multe scoli, licee, facultăți, toate conectate la piața muncii.

Dacă aveam mai multe fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare, aveam mai mulți bani pentru școli, spitale, seniori, străzi, securitate.

Avem nevoie de mai puține discursuri prețioase despre patrie, popor, partid – în schimb, de mai multe fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare, cât vezi cu ochii. „Oamenii care lucrează în economia reală, nu povestitorii, duc România în spate” – spunea cineva, nu cu multă vreme în urmă.

Dacă 2.500 de delegați de la Congres vor pune umărul ca Romania să aibă mai multe fabrici, uzine și combinate, atunci România va deveni o țară puternică și respectată în lume.

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Comentariu de Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România

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