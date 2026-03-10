Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: În ce stadiu este proiectul
Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: În ce stadiu este proiectul
Primăria Aiud, prin Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, a depus la Direcția Județeană de Mediu solicitare de acord de mediu pentru proiectul care vizează reabilitarea străzilor Strâmtă și Muzicanților.
Ambele străzi se află în imediata vecinătate a văii Aiudului.
Sistemul rutier existent pe partea carosabilă pe strada Strâmtă și strada Muzicanților este compus dintr-un amestec eterogen de piatră spartă, balast și pământ.
Din punct de vedere al stării de degradare şi defecţiunilor sistemului rutier, pe tot traseul se constată insuficienţa capacităţii portante pentru traficul actual şi de perspectivă. Lipsa întreţinerii curente şi periodice au dus la degradarea accentuată a carosabilului, cele mai frecvente degradări fiind: gropi, cedări de terasament, etc.
Degradările semnalate au tendinţa de extindere şi implicit conduc la periclitarea siguranţei şi confortului participanţilor la trafic, facilitate de inexistența elementelor de colectare și evacuare a apelor pluviale.
Lăţimea părţii carosabile este cuprinsă între 3 si 5 metri, iar lăţimea dintre fronturile construite este cuprinsă între 5 şi 12 metri.
Declivităţile longitudinale ale străzilor corespund clasei tehnice în care se încadrează, fiind cuprinse între 0,10% şi 8.7%.
Pe anumite porțiuni nu se respectă pasul minim de proiectare corespunzător categoriei străzilor.
Pe o mare parte a traseului, atât în curbe cât şi în aliniament, nu este asigurată panta transversală a părţii carosabile care ar asigura o scurgere eficientă a apelor pluviale. Racordarea dintre aliniamente şi curbe nu se face prin intermediul arcelor de cerc.
Pe cea mai mare parte a traseului celor două străzi nu sunt respectate pantele transversale pentru partea carosabilă, fapt care duce la staţionarea apei timp îndelungat pe platforma drumului, apa infiltrându-se în corpul acestuia, ceea ce duce la amplificarea degradărilor în îmbrăcămintea rutieră.
Din punct de vedere al stării de degradare şi defecţiunilor sistemului rutier, pe străzile respective starea tehnică este rea. Dispozitivele de colectare ape pluviale sunt inexistente, apa ajungând în valea Aiudului sau stagnând pe partea carosabilă.
Având în vedere faptul că străzile sunt adiacente văii Aiudului, care se află în curs de regularizare prin realizarea unor protecții de mal, reabilitarea străzilor se va realiza în două etape. În prima etapă se vor fi realizate lucrările de terasamente, sistem rutier, elemente de colectare și evacuare ape pluviale precum și cele pentru siguranța circulației.
În a doua etapă se va realiza trotuarul adiacent zidurilor de protecție a malurilor.
Trama stradala s-a proiectat cu o bandă de circulație, profilurile transversale având urmatoarele elemente constitutive:
– parte carosabilă 4 metri;
– trotuare: 1-2 metri;
– rigolă de acostament 0,5 metri:
– zone verzi: 0-4 metri;
– panta transversală a părţii carosabile va fi de 2,5% spre rigolă, iar panta transversală a trotuarelor va fi de 3% spre carosabil.
– încadrarea îmbrăcăminții sistemului rutier se va realiza cu borduri din beton prefabricate 15×25 cm și rigolă de acostament pe strada Strâmtă, respectiv rigola tip R1 pe strada Muzicanților;
– zona străzilor va avea lățimea cuprinsa între 5 și 12 metri și va fi alcatuită din parte carosabilă + parcaje, trotuare și zone verzi.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Un nou traseu turistic în Alba, între Acmariu și Vârful Mamut: Acțiune de marcare a primilor kilometri
Un nou traseu turistic în Alba, între Acmariu și Vârful Mamut: Acțiune de marcare a primilor kilometri În județul Alba se fac primele demersuri pentru marcarea unui nou traseu turistic. Este vorba de traseul Acmariu – Piatra Tomii – Vârful Mamut – Alba Iulia. Duminică, 15 martie 2026 este programată o acțiune de marcare a […]
Trei bărbați, de 27, 31 și 36 de ani, condamnați la închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia
Trei bărbați, de 27, 31 și 36 de ani, condamnați la închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia Trei bărbați, de 27, 31 și 36 de ani, au fost condamnați la închisoare executare pentru trafic de droguri de mare risc. Decizia de marți, 10 […]
Traseu de pregătire sportivă pentru tinerii din Alba care vor să devină polițiști: Cum se pot înscrie
Traseu de pregătire sportivă pentru tinerii din Alba care vor să devină polițiști: Cum se pot înscrie Inspectoratul de Poliție Județean Alba invită tinerii din județul Alba care își doresc să devină polițiști să participe la un traseu de pregătire sportivă pentru a se familiariza cu cerințele probei sportive, probă importantă în cadrul concursurilor de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Producția de carne din România: Creșteri la porcine și păsări, scăderi la bovine, ovine și caprine, în ianuarie 2026
Producția de carne din România: Creșteri la porcine și păsări, scăderi la bovine, ovine și caprine, în ianuarie 2026 Producția...
CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România: „Toleranță zero pentru nerespectarea standardelor”
CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole,...
Știrea Zilei
FOTO | Petric Ștefana Alexandra, performanță de excepție la olimpiada de Psihologie, faza județeană: Eleva Liceului Teoretic Teiuș, calificată în faza națională
Petric Ștefana Alexandra, performanță de excepție la olimpiada de Psihologie, faza județeană: Eleva Liceului Teoretic Teiuș, calificată în faza națională...
VIDEO | Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș, REȚINUȚI de polițiști
Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi...
Curier Județean
Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: În ce stadiu este proiectul
Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: În ce stadiu este...
Un nou traseu turistic în Alba, între Acmariu și Vârful Mamut: Acțiune de marcare a primilor kilometri
Un nou traseu turistic în Alba, între Acmariu și Vârful Mamut: Acțiune de marcare a primilor kilometri În județul Alba...
Politică Administrație
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie să rămână o prioritate europeană
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie...
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
Opinii Comentarii
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia Octavian Șchiau (n. 10 martie...
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...