Gabriel Pleșa: „Întreruperea transportului public local ESTE ILEGALĂ! Acest lucru a fost decis inclusiv de instanță, iar lipsirea cetățenilor de acest serviciu de utilitate publică este ABUZIVĂ”
Gabriel Pleșa: „Întreruperea transportului public local ESTE ILEGALĂ! Acest lucru a fost decis inclusiv de instanță, iar lipsirea cetățenilor de acest serviciu de utilitate publică este ABUZIVĂ”
„Întreruperea transportului public local ESTE ILEGALĂ! Acest lucru a fost decis inclusiv de instanță, iar lipsirea cetățenilor de acest serviciu de utilitate publică este ABUZIVĂ”, afirmă primarul Gabriel Pleșa într-un mesaj transmis vineri, 17 iulie 2026, la ora 14.00.
Citește și: Video | A doua zi de protest al șoferilor și altor angajați STP în fața Primăriei Alba Iulia: „Dreptate pentru șoferii STP!”
Iată mesajul integral al edilului albaiulian:
„Am avut astăzi o discuție directă, sinceră și corectă cu reprezentanții șoferilor de autobuz ai companiei care desfășoară transportul public în Alba Iulia. Ca om, le înțeleg situația dificilă și empatizez cu fiecare angajat care încearcă să își apere drepturile. Ca primar, responsabilitatea mea este însă față de Alba Iulia și față de fiecare cetățean.
Nu pot accepta ca Alba Iulia să rămână captivă într-un model de transport public care consumă resurse colosale, milioane de euro anual din taxele și impozitele albaiulienilor. Transportul public a devenit o povară financiară mult prea mare, care, trebuie să spunem direct, limitează alte investiții esențiale pentru comunitate. O compensație mai mică pentru transport ar fi putut însemna străzi reparate anual din bugetul local sau investiții în școlile și liceele din oraș.
Le-am transmis clar șoferilor și vreau să știe și fiecare cetățean:
1. Alba Iulia NU ARE DATORII către operatorul de transport public și este cu plățile la zi.
2. Există facturi refuzate la plată pentru că serviciile prestate nu corespund cu sumele facturate; în cazul acestora există o acțiune în instanță și așteptăm ca justiția să decidă. NU NE JUCĂM cu banii albaiulienilor!
3. Întreruperea transportului public local ESTE ILEGALĂ! Acest lucru a fost decis inclusiv de instanță, iar lipsirea cetățenilor de acest serviciu de utilitate publică este ABUZIVĂ.
4. Alba Iulia a decis și, indiferent de presiuni, continuăm pe acest drum: ne organizăm propriul transport public local – modern, eficient, la costuri corecte și total transparente.
Am deschis astăzi un dialog cu angajații societății de transport public și sper că au înțeles că cetățenii nu trebuie să plătească pentru conflictul pe care îl au cu angajatorul. Sper să revină pe trasee și să asigure transportul, care este un serviciu esențial. Empatizez cu acești oameni, mulți dintre ei fiind locuitori ai orașului nostru, dar acțiunile lor afectează grav comunitatea de mai bine de o lună de zile.
Ca primar, sunt obligat să analizez și să recurg la toate pârghiile legale pentru a proteja dreptul albaiulienilor la transport public. Am încercat identificarea unei soluții prin dialog, însă nu putem tolera la nesfârșit acest blocaj abuziv și ilegal.
Suntem pregătiți să acționăm ferm pentru a pune capăt unei situații care afectează atât cetățenii municipiului, cât și activitatea companiilor locale din zonă”.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Video | Creșa „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, inaugurată în prezența ministrului Dezvoltării: 110 locuri, pentru 11 grupe de copii
Creșa „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, inaugurată în prezența ministrului Dezvoltării: 110 locuri, pentru 11 grupe de copii Creșa „Gheorghe Șincai”, situată pe strada Gheorghe Șincai nr. 14 din Alba Iulia, a fost inaugurată vineri, 17 iulie 2026, în cadrul unei ceremonii la care au participat reprezentanți ai administrației locale și centrale. La evenimentul inaugural […]
Video | A doua zi de protest al șoferilor și altor angajați STP în fața Primăriei Alba Iulia: „Dreptate pentru șoferii STP!”
A doua zi de protest al șoferilor și altor angajați STP în fața Primăriei Alba Iulia Șoferii și alți angajați ai Societății de Transport Public (STP) au ieșit, vineri, 17 iulie 2026 pentru a doua zi consecutiv în fața Primăriei Alba Iulia, cerând plata salariilor restante și o soluție imediată pentru deblocarea conflictului care a […]
CSM Unirea Alba Iulia dă 24.200 de lei pentru „promovare”: Patru reportaje la o televiziune din Hunedoara
CSM Unirea Alba Iulia dă 24.200 de lei pentru „promovare”: Patru reportaje la o televiziune din Hunedoara Clubul Sportiv Municipal (CSM) Unirea Alba Iulia a contractat, în 24 iunie 2026, prin achiziție directă, materiale „de promovare” în valoare totală de 20.000 de lei, fără TVA (ceea ce înseamnă 24.200 de lei, fără TVA), unei televiziuni […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
20 iulie 2026 | Centrele de Relații cu Utilizatorii DEER vor funcționa în program normal de Ziua Electricianului
Centrele de Relații cu Utilizatorii DEER vor funcționa în program normal de Ziua Electricianului Distribuție Energie Electrică Romania – DEER...
18-19 iulie 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale
Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile...
Știrea Zilei
Video | Creșa „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, inaugurată în prezența ministrului Dezvoltării: 110 locuri, pentru 11 grupe de copii
Creșa „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, inaugurată în prezența ministrului Dezvoltării: 110 locuri, pentru 11 grupe de copii Creșa „Gheorghe...
Gabriel Pleșa: „Întreruperea transportului public local ESTE ILEGALĂ! Acest lucru a fost decis inclusiv de instanță, iar lipsirea cetățenilor de acest serviciu de utilitate publică este ABUZIVĂ”
Gabriel Pleșa: „Întreruperea transportului public local ESTE ILEGALĂ! Acest lucru a fost decis inclusiv de instanță, iar lipsirea cetățenilor de...
Curier Județean
17 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Foto | Claudiu Stanciu, șeful Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia: „Titlul de șef de promoție nu este doar o recunoaștere personală, ci și meritul întregului colectiv al colegiului, familiei și prietenilor mei”
Claudiu Stanciu, șeful Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia: „Titlul de șef de promoție nu este doar o...
Politică Administrație
18 august 2026 | Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea ANUNŢ...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren intravilan de peste 3.000 mp situat în localitatea Sâncrai
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren intravilan de peste 3.000 mp situat în localitatea Sâncrai ANUNŢ DE LICITAȚIE...
Opinii Comentarii
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale La 17 iulie este marcată Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale. Marcarea...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...