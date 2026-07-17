Gabriel Pleșa: „Întreruperea transportului public local ESTE ILEGALĂ! Acest lucru a fost decis inclusiv de instanță, iar lipsirea cetățenilor de acest serviciu de utilitate publică este ABUZIVĂ”

„Întreruperea transportului public local ESTE ILEGALĂ! Acest lucru a fost decis inclusiv de instanță, iar lipsirea cetățenilor de acest serviciu de utilitate publică este ABUZIVĂ”, afirmă primarul Gabriel Pleșa într-un mesaj transmis vineri, 17 iulie 2026, la ora 14.00.

Iată mesajul integral al edilului albaiulian:

„Am avut astăzi o discuție directă, sinceră și corectă cu reprezentanții șoferilor de autobuz ai companiei care desfășoară transportul public în Alba Iulia. Ca om, le înțeleg situația dificilă și empatizez cu fiecare angajat care încearcă să își apere drepturile. Ca primar, responsabilitatea mea este însă față de Alba Iulia și față de fiecare cetățean.

Nu pot accepta ca Alba Iulia să rămână captivă într-un model de transport public care consumă resurse colosale, milioane de euro anual din taxele și impozitele albaiulienilor. Transportul public a devenit o povară financiară mult prea mare, care, trebuie să spunem direct, limitează alte investiții esențiale pentru comunitate. O compensație mai mică pentru transport ar fi putut însemna străzi reparate anual din bugetul local sau investiții în școlile și liceele din oraș.

Le-am transmis clar șoferilor și vreau să știe și fiecare cetățean:

1. Alba Iulia NU ARE DATORII către operatorul de transport public și este cu plățile la zi.

2. Există facturi refuzate la plată pentru că serviciile prestate nu corespund cu sumele facturate; în cazul acestora există o acțiune în instanță și așteptăm ca justiția să decidă. NU NE JUCĂM cu banii albaiulienilor!

3. Întreruperea transportului public local ESTE ILEGALĂ! Acest lucru a fost decis inclusiv de instanță, iar lipsirea cetățenilor de acest serviciu de utilitate publică este ABUZIVĂ.

4. Alba Iulia a decis și, indiferent de presiuni, continuăm pe acest drum: ne organizăm propriul transport public local – modern, eficient, la costuri corecte și total transparente.

Am deschis astăzi un dialog cu angajații societății de transport public și sper că au înțeles că cetățenii nu trebuie să plătească pentru conflictul pe care îl au cu angajatorul. Sper să revină pe trasee și să asigure transportul, care este un serviciu esențial. Empatizez cu acești oameni, mulți dintre ei fiind locuitori ai orașului nostru, dar acțiunile lor afectează grav comunitatea de mai bine de o lună de zile.

Ca primar, sunt obligat să analizez și să recurg la toate pârghiile legale pentru a proteja dreptul albaiulienilor la transport public. Am încercat identificarea unei soluții prin dialog, însă nu putem tolera la nesfârșit acest blocaj abuziv și ilegal.

Suntem pregătiți să acționăm ferm pentru a pune capăt unei situații care afectează atât cetățenii municipiului, cât și activitatea companiilor locale din zonă”.

foto: arhivă

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