De la un ceas Lego la performanță în știință: Elevul Ștefan Greculeac, de la Școala Gimnazială “Ion Agârbiceanu“ Alba Iulia, premiul I la Olimpiada de Creativitate Științifică

Elevul Greculeac Ștefan, din clasa a VIII-a A, de la Școala Gimnazială “Ion Agârbiceanu “ din Alba Iulia a reușit performanțe extraordinare: premiul I la Olimpiada de Astronomie și Astrofizică, cel mai mare punctaj din județ la fizică, precum și premiul I la Olimpiada de Creativitate Științifică

Proiectul său, „N.E.W.H.O.M.E. – New Earth World Habitat Observation & Mission Explorer”, i-a adus calificarea la etapa națională, remarcându-se prin originalitate, complexitate și abordare interdisciplinară. La Olimpiada de Creativitate Științifică, Ștefan a făcut echipă cu Petru Joldeș, elev la Liceul Tehnologic ” Alexandru Domșa” și el un pasionat de științe și tehnologie, potrivit doamnei profesoare Ana-Maria Samson, care a realizat un interviu cu elevul Ștefan Greculeac.

Interviul integral este următorul:

Care sunt mentorii care te-au sprijinit în acest demers?

Participarea la Centrul de Excelență, sub îndrumarea doamnei profesoare Maierescu Mariana, a reprezentat un pas important în evoluția mea. Aceasta m-a încurajat constant, m-a susținut în dezvoltarea creativității și mi-a oferit acces la laboratorul de fizică al școlii, unde mi-am desfășurat activitatea practică și am lucrat la proiectele mele.

În cadrul acestor activități, am realizat și un rover destinat explorării și am dezvoltat proiectul în acord cu propria mea viziune. Construcția a avut loc în laboratorul de fizică al școlii, unde mi-am adus propriile piese și am lucrat constant, etapă cu etapă, pauză de pauză, pentru a transforma ideea în realitate.

Domnul profesor de biologie Paul Emil mi-a oferit un sprijin prețios prin sugestii legate de structura de rezistență și proiectarea acestor sisteme”, a povestit Greculeac Ștefan.

Cum ți-a venit ideea?

În clasa a VII-a, din discuțiile despre principiile luminii avute cu domnul profesor Paul Emil, am formulat cele mai interesante teorii. Pornind de la aceste discuții, am scris lucrarea „Principiile fundamentale de existență a Universului”, care are la bază ipoteza conform căreia Universul nu se află în expansiune, susținută prin argumente teoretice și observații proprii realizate cu ajutorul telescopului. Lucrarea cuprinde descoperirile mele în ce privește fizica, astrofizica, filosofia și matematica.

Cum a ajuns astronomia la tine? De unde a început totul?

Folosind telescopul proiectat cu domnul profesor de biologie, am studiat pentru prima oară cerul. De aici s-a dezvoltat pasiunea pentru astronomie și am ajuns să particip chiar la Olimpiada de Astronomie și Astrofizică.

Cum te-ai pregătit pentru acest concurs?

Am făcut pregătire sub îndrumarea doamnei profesoare Mariana Maierescu, dar, în mare parte a timpului, studiez singur cercetând cărți și atlase de specialitate.

Ce este robotica și de ce avem nevoie de ea? Vorbește-mi despre proiectul care ți-a adus calificarea la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică.

Robotica este o ramură a științei, care deja ajută omenirea să exploreze Universul. Proiectul creat de mine, „N.E.W.H.O.M.E. – New Earth World Habitat Observation & Mission Explorer”, cuprinde roverul Discover și racheta Discover Universe, care au ca scop identificarea unei alte planete locuibile în Univers. S-ar putea ca, în viitor, Pământul să nu mai poată susține viața din cauza poluării și a degradării mediului.

Mai ai alte pasiuni ?

Da. Mă pasionează matematica, chimia și biologia. Anul trecut am obținut locul 4 la etapa națională a Concursului Național de Chimie ”Lazăr Edeleanu”.

Cum îți organizezi timpul? Vei susține în curând Evaluarea Națională.

Este o presiune foarte mare, dar încerc să îmi organizez timpul cât mai bine. Astfel, în pauze și după ore, mă ocup de cercetare, iar acasă, dedic timpul rămas studiului pentru școală și examen.

Cum văd colegii tăi domeniul astronomiei și al roboticii?

Majoritate colegilor consideră că aceste domenii sunt foarte dificile, iar studiul lor mai aprofundat necesită timp și multă pasiune.

Ce îți propui pentru etapa națională?

Îmi propun să îmi perfecționez proiectul și cu ajutorul lui Dumnezeu să obțin un loc cât mai bun în clasamentul național.

