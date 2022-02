Cum va fi VREMEA până în 20 februarie 2022, în Alba. Temperaturi crescute și șanse reduse de precipitații, la nivel județean

Eşec al procurorilor DIICOT Alba Iulia într-un dosar privind infracţiuni silvice: Interceptările SRI, excluse de judecători

Un dosar instrumentat de DIICOT Alba Iulia a fost finalizat cu achitarea definitivă a celor trei persoane trimise în judecată: un inginer de la Direcţia Silvică Alba şi două persoane fizice.

Dosarul a fost trimis în judecată în octombrie 2018, iar hotărârea definitivă a fost pronunţată la Curtea de Apel Alba Iulia în 20 ianuarie 2022.

Angajatul Direcţiei Silvice (M. P.) a fost acuzat de complicitate la participaţie improprie la fals intelectual (două fapte) şi complicitate la uz de fals în formă continuată (două fapte şi 16 acte materiale). Persoanele fizice F. I. şi T. R. au fost acuzate de participaţie improprie la fals intelectual şi uz de fals în formă continuată (11 acte materiale, respectiv 5 acte materiale). Faptele au avut loc în cursul anului 2013.

La puţin timp după ce dosarul a ajuns în instanţă, în februarie 2019, Tribunalul Alba a anulat toate mandatele de supraveghere tehnică şi interceptările realizate cu sprijinul SRI.

Inginerul silvic M. P. avea atribuţii pe linia organizării licitaţiilor de atribuire masa lemnoasa şi a fost acuzat că ar fi indicat unor persoane interesate să obţină atestate pentru exploatare lemn, să consemneze date necorespunzătoare adevărului în documentele necesare obţinerii atestatelor. Este voba despre două societăţi din Munţii Apuseni administrate de cele două persoane fizice menţionate.

Atât Tribunalul Alba, cât şi Curtea de Apel au constatat că faptele inculpaţilor nu întrunesc tipicitatea infracţiunii de fals intelectual, nefiind dovedit elementul material al infracţiunilor, respectiv latura obiectivă. În cazul acestora, instanţa a constatat că deşi sunt presupuşi autori ai infracţiunii de fals intelectul, nu au calitatea specială de funcţionar public. De asemenea, inginerul silvic, deşi are calitate de funcţionar, a fost trimis în judecată în calitate de complice, şi nu ca autor.

”În consecinţă, în ceea ce-i priveşte pe primii doi inculpaţi s-a constatat lipsa subiectului activ special necesar pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, aspect care se răsfrânge şi asupra celeilalte infracţiuni pentru care au fost trimişi în judecată şi anume uz de fals. În aprecierea primei instanţe, din încadrarea juridică a faptelor celor trei inculpaţi nu rezultă care este persoana care are calitatea de autor al infracţiunii de fals intelectual, iar faptul că inculpatul (…) are calitatea de funcţionar nu are relevanţă întrucât complicele la infracţiunea de fals intelectual nu este necesar să aibă vreo calitate specială”, se susţine în motivarea instanţei de judecată.

Procurorii nu au avut ”probe concrete”

Martorii audiaţi în cauză în faţa instanţei nu au relatat aspecte prin care să se concluzioneze că T. R. ar fi beneficiat de sprijinul angajatului Direcţiei Silvice la momentul formulării cererii de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră.

”Din corelarea tuturor probelor a rezultat că menţiunile au fost reale, respectiv rezultă că acesta a deţinut utilajele necesare exploatării forestiere, având documente de achiziţie a acestora şi angajaţii de specialitate necesari pentru a obţine atestatul. Împrejurarea că utilajele erau sau nu înmatriculate în circulaţie nu are relevanţă întrucât legea nu prevedea o asemenea condiţie şi, mai mult, ele sunt destinate drumurilor forestiere şi nu drumurilor publice”, se mai precizează în document.

Şi în cazul celei de-a doua persoane fizice (F. I.), din corelarea probelor administrate în cauză nu s-a constatat faptul că aceasta ar fi atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului la momentul la care a completat cererea şi anexele pentru obţinerea certificatului de atestare pentru exploatarea forestieră şi nici vreo legătură în sensul complicităţii cu inginerul silvic.

”Nu există probe concrete că inculpatul P. le-ar fi sugerat celor doi inculpaţi să ateste aspecte nereale în documentaţiile depuse pentru obţinerea atestatului de exploatare forestieră, acţiunile sale fiind îndrumări conform atribuţiilor de serviciu pe care le avea în calitate de inginer în cadrul Direcţiei Silvice Alba cu atribuţii în materia organizării licitaţiilor. Totodată, acţiunile acestuia de a comunica documentele necesare pentru emiterea atestatelor către persoanele care urmau să-şi depună dosarele intrau în sfera atribuţiilor sale de serviciu conform fişei postului”, astfel este justificată achitarea angajatului de la Direcţia Silvică.

sursa: adevarul.ro