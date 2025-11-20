Cum va fi VREMEA în România până la sfârșitul lunii noiembrie 2025: Ger, zăpadă și precipitații în mai multe zone din țară. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele două săptămâni

Vremea se răcește brusc în toate regiunile țării, se arată în prognoza pentru perioada 17-30 noiembrie 2025, publicată de Administrația Națională de Meteorologie.

Banat

În prima zi de prognoză vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă, cu medii ale maximelor ce se vor situa în jurul a 20 de grade, apoi se va răci accentuat, astfel că în 18 și 19 noiembrie, acestea vor coborî spre 8…10 grade. În următoarele două zile se va încălzi din nou spre maxime de 14…18 grade mediat regional, iar până la finalul intervalului de prognoză se va răci treptat, astfel că regimul termic diurn se va situa între medii de 6…12 grade.

Nopțile vor avea variații semnificative în prima săptămână, de la medii de 6…8 grade în 17, 18, 21 și 22 noiembrie, spre 1…4 grade în 19 și 20 noiembrie. În săptămâna a doua, vor scădea treptat, de la 4…6 spre 0..2 grade, medii ale regiunii.

Banat

În prima zi de prognoză vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă, cu medii ale maximelor ce se vor situa în jurul a 20 de grade, apoi se va răci accentuat, astfel că în 18 și 19 noiembrie, acestea vor coborî spre 8…10 grade. În următoarele două zile se va încălzi din nou spre maxime de 14…18 grade mediat regional, iar până la finalul intervalului de prognoză se va răci treptat, astfel că regimul termic diurn se va situa între medii de 6…12 grade.

Nopțile vor avea variații semnificative în prima săptămână, de la medii de 6…8 grade în 17, 18, 21 și 22 noiembrie, spre 1…4 grade în 19 și 20 noiembrie. În săptămâna a doua, vor scădea treptat, de la 4…6 spre 0..2 grade, medii ale regiunii.

Se vor semnala precipitații în aproape toate zilele din estimare, dar cu probabilitatea ca acestea sa fie pe arii mai extinse și mai însemnate în zilele de 17, 21, 22 și 23 noiembrie.

Transilvania

Vremea va debuta cu un regim termic mult peste cel caracteristic datei, cu medii ale maximelor de 17…19 grade și ale minimelor de 2…6 grade, dar în 18 și 19 noiembrie se va răci semnificativ, astfel că maximele vor fi între 6 și 8 grade, iar minimele între 0 și 4 grade mediat regional, aceasta implicând și temperaturi ușor negative.

În următoarele două zile se va încălzi din nou, la un regim termic diurn între 12 și 16 grade și nocturn între 2 și 7 grade. În a doua săptămână de prognoză se va răci treptat, astfel că mediile maximelor vor coborî spre 6 grade și ale minimelor spre 0 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în 18, 19, 23 și 26 noiembrie. În restul zilelor vor fi posibile precipitații doar pe areale mici.

Maramureș

În prima săptămână de prognoză vor fi oscilații termice semnificative de la o zi la cealaltă. Dacă vremea va debuta cu temperaturi mult peste normalul datei, cu maxime în medie de 16…18 grade și minime de 4…6 grade, în următoarele două zile se va răci brusc, astfel că maximele vor ajunge la 6…8 grade și minimele la -4…2 grade, însă ulterior se va încălzi din nou semnificativ, spre valori diurne de 12…16 grade și nocturne de 4…6 grade mediat regional.

Din data de 22 noiembrie și până în 30 noiembrie vremea se va răci ușor și treptat, ceea ce va determina medii maxime de 4…8 grade și minime de -2…4 grade.

Regimul pluviometric va fi unul excedentar, în condițiile în care se vor semnala precipitații aproape în fiecare zi de pe parcursul perioadei estimate.

Moldova

Prima săptămână a intervalului va fi caracterizată de variații termice semnificative. Astfel, maximele termice vor oscila între medii de 16…18 grade, în prima zi a intervalului, și de 5…6 grade, în zilele de 18 și 19 noiembrie. Minimele termice vor fi de 6…9 grade, în primele două zile, apoi vor scădea până spre 1…3 grade.

La începutul celei de a doua săptămâni din interval, temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, urmând ca până la finalul acesteia să se resimtă o scădere treptată a valorilor termice – sunt estimate temperaturi maxime, în medie, de 7…10 grade și minime de 2…4 grade.

Temporar, vor fi precipitații în mare parte din interval, cu cea mai mare probabilitate în zilele de 19, 23 și 24 noiembrie și în perioada 27-30 noiembrie.

Dobrogea

Valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei la începutul intervalului de interes. Astfel, în primele două zile, maximele vor fi, în medie, în jurul a 17…20 de grade. Pe 19 noiembrie se observă o răcire semnificativă a vremii, atât la nivelul maximelor, care se vor situa în jurul a 11 grade, cât și al minimelor, care coboară spre 5…6 grade.

După această scădere, între 20 și 22 noiembrie urmează un nou episod cu temperaturi mai ridicate, cu maxime în medie de 18…20 de grade și minime de 10…13 grade. În a doua parte a intervalului, aproximativ din 23 noiembrie, se conturează un trend descendent constant. Valorile diurne se vor situa, spre finalul intervalului, în jurul a 10…12 grade, iar minimele tind să coboare spre 4…5 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în zilele de 19 și 20 noiembrie și din nou în intervalul 26-29 noiembrie.

Muntenia

La debutul intervalului vremea va fi mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, cu maxime în medie de 18…20 de grade și minime de 3…5 grade. Pe 19 noiembrie se remarcă o scădere pronunțată îndeosebi a valorilor termice diurne, maximele coborând spre 7…8 grade.

Ulterior, între 20 și 22 noiembrie, temperaturile cresc din nou, astfel că maximele ajung la 16…18 grade, iar minimele vor fi în jurul a 6…8 grade. Din a doua săptămână a intervalului, temperaturile vor avea o tendință de scădere treptată, astfel încât, spre final, maximele estimate vor fi de 10…12 grade, iar minimele de 2…3 grade.

Temporar va ploua în zilele de 19 și 20 noiembrie, urmând ca probabilitatea mai mare să fie din nou în intervalul 24-29 noiembrie.

Oltenia

La începutul intervalului, regimul termic va fi peste mediile climatologice specifice la mijlocul lunii noiembrie. Temperaturile maxime estimate vor fi, în medie, de 15…17 grade, iar cele minime vor fi de 2…3 grade. În data de 19 noiembrie se observă o răcire accentuată, mai ales pe parcursul zilei, când maximele coboară spre 7…8 grade, marcând cea mai notabilă scădere din perioada analizată.

Ulterior, între 20 și 22 noiembrie, vremea va intra din nou într-un proces de încălzire, astfel încât maximele vor fi 12…15 grade. Până la finalul intervalului nu vor fi variații semnificative, urmând să se înregistreze maxime, în medie, de 10…12 grade și minime de 2…4 grade.

Se vor semnala ploi în cea mai mare parte din interval, dar cu probabilitatea ca acestea să fie pe arii mai extinse și mai însemnate în zilele de 19, 22, 23 și 24 noiembrie.

La munte

În prima zi a intervalului valorile termice vor fi mai ridicate decât media climatologică specifică perioadei, astfel încât, în medie, maxima termică va fi de 11…12 grade și minima de 4…5 grade. Pe 18 și 19 noiembrie temperaturile vor fi în scădere, iar mediile estimate ale maximelor vor fi de 1…2 grade și ale minimelor de -4…-2 grade.

Între 20 și 22 noiembrie vremea se încălzește ușor și treptat: maximele vor fi în jurul a 6…9 grade, iar minimele vor fi de 2…4 grade. Ulterior, până spre finalul intervalului, nu vor mai fi variații semnificative și în consecință, mediat regional, regimul termic diurn va fi de 2…5 grade, iar cel nocturn de -4…-2 grade.

Vor fi precipitații în cea mai mare parte a intervalului, pe arii mai extinse și cu o probabilitate mai mare în data de 19 noiembrie și în intervalul 22…29 noiembrie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI