Cum va fi vremea în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 decembrie , în Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru următoarele 2 săptămâni

Vremea intră într-un proces de încălzire, după episodul geros din ultimele zile. Temperaturile vor urca până la 12 grade, dar ploile vor deveni o obișnuință. Administrația Națională de Meteorologie a emis luni prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.

Pe parcursul primei săptămâni, regimul termic va fi caracterizat de alternanţe importante între zile cu valori apropiate şi sub cele normale în această perioadă din an, cu maxime de 5 – 7 grade şi minime între -1 şi 1 grad, mediat regional, mai scăzute în special în jurul datei de 29 noiembrie (maxime de 2 – 3 grade şi minime de la -5 la -4 grade) şi perioade cu vreme mai caldă decât în mod obişnuit, cel mai probabil în 1-2 decembrie, când se vor atinge ziua 10 – 12 grade şi noaptea nu vor coborî sub 3 – 4 grade. Pentru cea de-a doua parte a intervalului este estimată o evoluţie mai constantă a temperaturilor care se vor situa în general în jurul celor climatologic specifice primei decade a lunii decembrie, respectiv minime nocturne negative.

Regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în prima săptămână, când vor fi perioade în care precipitaţiile vor fi frecvente şi însemnate cantitativ, cu probabilitate mai mare în 28 noiembrie şi 2 decembrie când vor predomina ploile. În restul zilelor din interval, se vor semnala precipitaţii mixte, cu caracter temporar.

Transilvania

În prima parte a intervalului, regimul termic va fi caracterizat de alternanţe importante între zile, cu valori apropiate şi sub cele normale în această perioadă din an, cu maxime de 0 – 6 grade şi minime între -4 şi 0 grade, mediat regional, mai scăzute în special în jurul datei de 29 noiembrie (maxime de 0 – 2 grade şi minime între -9 şi -5 grade) şi perioade cu vreme mai caldă decât în mod obişnuit, cel mai probabil pe 1 şi 2 decembrie, când ziua se vor atinge 8 – 12 grade şi noaptea nu vor coborî sub un grad. În a doua parte a intervalului este estimată o evoluţie mai constantă a temperaturilor care se vor situa în general în jurul celor climatologic specifice primei decade a lunii decembrie, respectiv maxime uşor pozitive şi minime nocturne negative, în medie de la -5 la -3 grade.

Din punct de vedere al precipitaţiilor, acestea vor înregistra un excedent, cu precădere în prima săptămână, când vor fi perioade în care precipitaţiile vor fi frecvente şi local moderate cantitativ, cu probabilitate mare în 28 noiembrie şi 1 – 2 decembrie când se vor semnala şi ploi. În restul zilelor din interval, vor fi mai ales ninsori şi lapoviţă cu caracter local şi temporar.

Cum va fi vremea la munte

Prima săptămână a intervalului de prognoză, va fi caracterizată de oscilaţii semnificative în regimul termic. Vor fi perioade în care vremea va fi rece, geroasă noaptea, în special în din 29 spre 30 noiembrie, cu maxime în medie de la -6 grade până la 1 grad, respectiv minime între -14 şi -10 grade. Vor fi şi zile în care, mai ales la altitudini de sub 1.500 de metri, temperaturile se vor situa peste cele normale (cu precădere în zilele de 1 şi 2 decembrie). Ulterior, din 4 decembrie, este estimată răcirea vremii, cu un regim termic ce se va situa în general în jurul celui climatologic specific la începutul iernii calendaristice.

Probabilitatea pentru precipitaţii va fi relativ mare pe tot parcursul intervalului. În majoritatea zilelor vor predomina ninsorile, însă în perioadele cu temperaturi mai ridicate (28 noiembrie, 1 şi 2 decembrie) se vor semnala şi ploi, îndeosebi la înălţimi de sub 1.500 de metri.