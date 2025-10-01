Cu cât ar putea crește salariul minim în 2026? Ministerul Muncii analizează două variante de majorare

Salariul minim pe economie ar putea fi majorat anul viitor. Ministerul Muncii ia în calcul două variante de creștere

Salariul minim brut ar putea fi majorat anul viitor, până la 4.752 de lei. Ministerul Muncii analizează două variante de creștere, care urmează să fie discutate cu premierul Ilie Bolojan, în perioada următoare.

Peste un milion de români sunt plătiți la nivelul minim, iar majoritatea lor lucrează în mediul privat. Totodată, și statul ar avea de câștigat din această majorare, prin încasări mai mari la buget.

Prima variantă aflată în discuție prevede o creștere de la 4.050 de lei brut (echivalentul a 2.574 de lei net), la 4.315 lei brut. Totuși, dacă nu se menține actuala deducere de 300 de lei, venitul net al angajaților nu ar crește foarte mult, ceea ce face ca această opțiune să fie privită ca una mai degrabă „de compromis”.

În schimb, al doilea scenariu este mai ambițios: salariul minim brut ar urca până la 4.752 de lei. O astfel de majorare ar aduce mai mulți bani în buzunarul angajaților, dar și o povară suplimentară pentru angajatori, mai ales pentru firmele mici și mijlocii.

Potrivit Antena 3 CNN, ministrul Muncii urmează să discute aceste propuneri cu premierul Ilie Bolojan. Decizia este importantă și pentru că România trebuie să respecte formula europeană de calcul a salariului minim, iar sindicatele cer de luni bune ca guvernul să vină cu o creștere reală, care să acopere scumpirile din ultimii ani.

