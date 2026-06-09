Sport

CSL Ștefăneștii de Jos după decizia CSM Unirea Alba Iulia de a se adresa TAS: „Respectăm dreptul oricărui club afiliat de a utiliza toate căile regulamentare și juridice prevăzute de legislația sportivă”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 minute

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ALBA FEST 2026

CSL Ștefăneștii de Jos după decizia CSM Unirea Alba Iulia de a se adresa TAS: „Respectăm dreptul oricărui club afiliat de a utiliza toate căile regulamentare și juridice prevăzute de legislația sportivă”

După ce CSM Unirea Alba Iulia a anunțat că se va adresa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, în legătură cu situația creată în urma deciziei Comisiei de Disciplină și Etică a FRF privind clubul CSL Ștefăneștii de Jos și efectele acesteia asupra turneului de promovare în Liga 2, CSL Ștefăneștii de Jos a transmis că a achitat integral creanța solicitată de jucătorul vizat în litigiul aflat pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică a FRF și că a depus toate documentele justificative necesare.

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Clubul respectiv afirmă că a respectat toate obligațiile regulamentare și își exprimă încrederea că analiza probelor va conduce la o soluție favorabilă și echitabilă.

„Respectăm dreptul oricărui club afiliat de a utiliza toate căile regulamentare și juridice prevăzute de legislația sportivă”, afirmă reprezentanții clubului CSL Ștefăneștii de Jos.

Iată textul integral al comunicatului clubului CSL Ștefăneștii de Jos:

„Clubul Sportiv Local Ștefăneștii de Jos ia act de comunicatul emis de CSM Unirea Alba Iulia și respectă dreptul oricărui club afiliat de a utiliza toate căile regulamentare și juridice prevăzute de legislația sportivă.

Totodată, considerăm necesar să precizăm faptul că CSL Ștefăneștii de Jos a achitat integral creanța solicitată de jucătorul care face obiectul acestei discuții și și-a îndeplinit toate obligațiile legale și regulamentare față de acesta. În cadrul procedurii aflate pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică a FRF au fost depuse toate documentele justificative necesare, inclusiv mandatul poștal care atestă expedierea în termen legal a dovezii achitării obligațiilor financiare către respectivul jucător.

Avem deplină încredere că, în urma revizuirii cauzei și a analizării tuturor probelor depuse, Comisia de Disciplină va constata faptul că obligațiile regulamentare au fost respectate întocmai și va pronunța o soluție corectă și echitabilă.

CSL Ștefăneștii de Jos rămâne consecvent principiilor de fair-play, respect instituțional și legalitate, evitând speculațiile publice până la soluționarea definitivă a acestui caz de către organismele competente”.

sursa foto: Club Sportiv Ștefănești

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