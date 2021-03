CORONAVIRUSUL nu poate supraviețui pe alimente, conform datelor științifice ale ANSVSA

După ce mai multe posturi de televizune au transmis un spot publicitar mincinos, reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au amintit joi că nu există nicio dovadă ştiinţifică care să susțină că alimentele neambalate sunt o posibilă sursă de infectare cu COVID-19.

Reprezentanţii asociaţiilor care au fost prezenţi la discuţiile cu ANSVSA au reclamat faptul că informaţiile mincinoase apărute în spaţiul public în urma spotului au creat confuzie în rândul operatorilor, au îngrijorat consumatorii, iar asta a generat mari pierderi economice pe piaţa produselor de panificaţie neambalate.

La această discuție au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Asociaţiei „Preţuieşte Calitatea”, cea care a distribuit studiul mincinos, însă aceștia au refuzat însă să participe. În acest context, Autoritatea condamnă continuarea acţiunilor de inducere în eroare a consumatorilor.

Nu există dovezi ştiinţifice că alimentele sunt o sursă probabilă sau o cale de transmitere a virusului, aşa cum, de altfel, este menţionat şi în ghidurile pentru industria alimentară elaborate de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)/WHO (World Health Organization) şi EFSA (European Food Safety Authority), publicate în luna aprilie a anului trecut.

Ca urmare a acestor date, ANSVSA a considerat că nu este necesară reglementarea suplimentară a comercializării produselor de panificaţie neambalate.

Spotul publicitar, retras de CNA la cererea lui Arafat

Spotul publicitar al Asociaţiei „Preţuieşte Calitatea” a rulat de la sfârșitul lunii decembrie pe canalele de știri, fiind similar cu cele de interes public.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, insituție controlată de Raed Arafat, a sesizat Consiliul Naţional al Audiovizualului şi a cerut posturilor TV să sisteze difuzarea spotului publicitar.

ANSVSA: Nu există dovezi ştiinţifice privind prezenţa şi supravieţuirea pe alimente a coronavirusului

Cu litere mari, pe ecran scria: „Zilnic apar aproximativ 500 de cazuri noi de Covid-19 din cauza consumului de pâine neambalată”, spune spotul. Mai jos, erau menţionate două nume de instituții: Autoritatea pentru Protecția Consumatorului și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Cele două insituții au comunicat ulterior, în mod oficial, că se dezic de acest material şi de conţinutul acestuia.

sursa: libertatea.ro