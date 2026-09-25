ANUNȚ cu privire la Oferta Publică de Preluare Obligatorie, pentru un număr maxim de 9.452.489 acțiuni emise de către PREBET AIUD S.A. la un preț de 2,21 RON/acțiune.

EMITENTUL: PREBET AIUD S.A., cu sediul social în Alba, str. Arenei, nr. 10, Aiud, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000121019, Cod Unic de Înregistrare 1763841, website www.prebet.ro („Emitentul”).

Domeniul principal de activitate al Societății este descris prin codul CAEN – 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții.

Capitalul social subscris și vărsat al Emitentului, în valoare totală de 25.200.000 RON, este împărțit în 140.000.000 acțiuni ordinare, nominative, emise sub formă dematerializată, indivizibile, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,18 RON și conferind drepturi egale deținătorilor acestora.

Acțiunile emise de PREBET AIUD S.A. sunt admise la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București SA (,,BVB”), segmentul Principal, categoria Standard, cod ISIN ROPREBACNOR0, cu simbolul de piață PREB. Oferta Publică de Preluare Obligatorie se adresează exclusiv deținătorilor de acțiuni emise de PREBET AIUD S.A.

OFERTANTUL: GES-GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL, cu sediul social în Bistrița – Năsăud, Bulevardul Republicii, Nr. 55, Et. Mansarda, Birou 1, Bistrița, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2003000153064, având cod unic de înregistrare 15301745 („Ofertantul”).

Capitalul social subscris și vărsat al Ofertantului în valoare totală de 4.511.000 RON, este împărțit în 451.100 părți sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 RON.

NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA DE VALORI MOBILIARE CARE FAC OBIECTUL OFERTEI ȘI PREȚUL OFERIT:

Ofertantul intenționează să achiziționeze, la prețul de 2,21 RON/acțiune, un număr de cel mult 9.452.489 acțiuni comune, reprezentând 6,7517% din capitalul social al Emitentului, emise de Emitent și plătite integral și care nu se află în proprietatea Ofertantului sau a persoanelor cu care acesta acționează în mod concertat, la data prezentului Anunț de Ofertă. Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe Perioada Ofertei acțiuni emise de Emitent.

Oferta Publică de Preluare nu obligă niciun Investitor să vândă, în cadrul acesteia, acțiunile pe care le deține. Un investitor poate alege să participe la Oferta Publică de Preluare cu toate, cu o parte din acțiunile pe care le deține sau să nu participe la Oferta Publică de Preluare, caz în care nu este necesară nicio acțiune din partea investitorului în cauză.

DENUMIREA INTERMEDIARULUI OFERTEI: GOLDRING S.A., autorizat CNVM: PJR01SSIF/260045, cu sediul în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56/A, Mureș, număr de înregistrare în Registrul Comerțului sub nr. J26/440/19.06.1998, Cod Unic de Înregistrare RO10679295 va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând ca Intermediar.

NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT ȘI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT:

La data de 10.08.2026, Ofertantul deține 47.113.027 acțiuni, iar, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat dețin un număr de 130.547.511 acțiuni ale Emitentului, reprezentând 93,2482% din capitalul social al PREBET AIUD S.A..

DOCUMENTUL DE OFERTĂ: Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului, în mod gratuit, pe suport de hârtie la sediul GOLDRING S.A. (,,Intermediarul”), societatea de servicii de investiții financiare care intermediază Oferta, situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Târgu Mureș jud. Mureș, cod poștal 540014, tel/fax. 0265.269.195/0365.455.254 și la agențiile sale, respectiv Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Tel/Fax: +4 0264 430 031, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu, Tel/Fax: +4 0369 454 696. Documentul de Ofertă poate fi consultat, de asemenea, accesând paginile de internet ale Intermediarului Ofertei https://www.goldring.ro/ și BVB (www.bvb.ro) dedicată emitentului PREBET AIUD S.A. (simbol PREB), începând cu data publicării Anunțului de Ofertă și până la încheierea Ofertei.

PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE va fi de 10 zile lucrătoare, începând cu a patra zi lucrătoare după publicarea Anunțului de Ofertă, respectiv între data de 01.10.2026, ora 10:00 și data de 14.10.2026, ora 14:00.

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Aprobarea documentului de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

OFERTANT INTERMEDIAR GES-GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL GOLDRING SA REPREZENTANT LEGAL DIRECTOR GENERAL VLASIN VERONICA MARIA VIRGIL ZAHAN

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