Concurs Național de Creație în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș, ediția 2026: Când încep înscrierile

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

În luna februarie vor începe înscrierile la Concursul Național de Creație „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!” din cadrul Festivalului „Lucian Blaga” Sebeș, ediția a XLVI-a, 2026.

Domeniile sunt: recitare de poezie, creație literară, traducere și artă plastică

Municipiul Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizează, în luna mai 2026, o nouă ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, una dintre cele mai longevive și prestigioase manifestări cultural-științifice din România, ajunsă la cea de-a XLVI-a ediție.

O tradiție frumoasă în cadrul festivalului o reprezintă organizarea Concursului Național de Creație Literară, Artă Plastică, Traducere și Recitare de Poezie „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, inițiat cu scopul valorificării creativității participanților și menținerii în conștiința publică a memoriei poetului luminii și filosofului misterelor, Lucian Blaga, născut la Lancrăm.

Concursul este structurat pe două secțiuni dedicate adulților și elevilor, fiecare secțiune având mai multe domenii: creație literară (poezie și eseu – pe teme legate de viața și opera lui Lucian Blaga), traducere (în limbile engleză, franceză sau germană), artă plastică și recitare de poezie.

Perioada înscrierilor este cuprinsă între 2 februarie și 17 aprilie 2026, iar premierea câștigătorilor se va face în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș – Lancrăm, care va avea loc în luna mai.

„Îi invităm pe toți cei care sunt interesați de concursul nostru să consulte regulamentul, condițiile de participare și criteriile de jurizare disponibile pe site-ul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, www.cclbsebes.ro, la rubrica „Anunțuri”.

Le mulțumim tuturor concurenților pentru interesul manifestat față de concursul organizat de Municipiul Sebeș, pe care îl considerăm un omagiu adus operei lui Lucian Blaga, și le urăm mult succes!”, au transmis organizatorii.

Link spre anunț și detalii concurs: AICI

